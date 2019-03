Dramat bramkarza Napoli. Został kopnięty w głowę, stracił przytomność

20.01 | Arkadiusz Milik wbił w niedzielę jedenastego gola w sezonie. Tym razem efektownym strzałem z rzutu wolnego przyczynił się do zwycięstwa 2:1 nad Lazio.

16.11 | Arkadiusz Milik pokazał, że ma nerwy ze stali. W 91. minucie meczu Cagliari - Napoli cudownie wykonał rzut wolny i zapewnił drużynie ważną wygraną 1:0 w 16. kolejce Serie A. Polak przegonił koszmary sprzed kilku dni, kiedy nie wykorzystał znakomitej okazji przeciwko Liverpoolowi. Dla napastnika był to ósmy gol w tym sezonie ligi włoskiej.

9.12 | To były udane występy Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika w Serie A. Obaj wbili trzy z czterech goli Napoli w meczu z przedostatnim w tabeli Frosinone.

14.05 | Trudno wymarzyć sobie lepsze wejście na boisko. Arkadiusz Milik w meczu z Sampdorią pojawił się na placu w 71. minucie. Kilkadziesiąt sekund później, w swojej pierwszej akcji, huknął i strzelił gola rzadkiej urody. W samo okienko bramki. Jego Napoli wygrało na wyjeździe 2:0 (trafił jeszcze Raul Albiol). Dla Milika to czwarte trafienie w tym sezonie. W tym meczu zagrało łącznie pięciu Polaków - także Piotr Zieliński u zwycięzców oraz Bartosz Bereszyński, Karol Linetty i Dawid Kownacki u pokonanych. Napoli zostało wicemistrzem Włoch, mistrzem po raz kolejny Juventus.

19.04.2018 | Arkadiusz Milik na kolejny występ w podstawowym składzie Napoli czekał 242 dni. Kiedy wreszcie na murawie pojawił się od pierwszej minuty swoje - trafił do siatki Udinese. Polak z wielkim spokojem dobił strzał Jose Marii Callejona i dał swojej ekipie prowadzenie 3:2. Stadion San Paolo oszalał, Milik jest w Neapolu uwielbiany. Ostatecznie piłkarze trenera Maurizio Sarriego wygrali 4:2 i odrobili dwa punkty do liderującego w Serie A Juventusu.

8.04 | To był polski dzień w Neapolu. Trzy gole, ale dwa autorstwa Polaków. Dla Chievo trafił Mariusz Stępiński, dla Napoli - Arkadiusz Milik. Gospodarze przegrywali 0:1, ale i tak wygrali, zaczynając skuteczny pościg dopiero w 89. minucie!

Arkadiusz Milik zdobył bramkę dla Napoli w wygranym na własnym stadionie 4:2 meczu z Udinese w 28. kolejce Serie A. To było 15. trafienie reprezentanta Polski w tym sezonie. Milik oraz Piotr Zieliński rozegrali całe spotkanie. W kadrze gości zabrakło Łukasza Teodorczyka.

W czwartej minucie niedzielnego spotkania Ospina odważnie interweniował przed nadbiegającym Ignacio Pussetto. Kolumbijski bramkarz rzucił się ofiarnie pod nogi rywala i został kopnięty kolanem w czoło.

Źródło: Getty Images Tak doszło do kontuzji bramkarza

Chciał grać, nie dał rady

Niezawodny Milik. Strzelił 15. gola, Napoli wygrało Po dwóch meczach... czytaj dalej » W wyniku uderzenia golkiper został zraniony. Na jego twarzy pojawiła się krew. Sztab medyczny Napoli musiał udzielić mu pomocy. Głowa 30-letniego zawodnika została zabandażowana, a on postanowił kontynuować grę.

Kolumbijczyk nadal walczył ofiarnie. Rywale strzelili mu gole w 30. i 36. minucie, doprowadzając do remisu 2:2. Niestety, w pewnym momencie bramkarz stracił przytomność. Jego koledzy z zespołu znowu musieli poprosić o interwencję lekarską. Tuż przed przerwą Ospinę zwieziono z boiska. Kolumbijczyk trafił do szpitala San Paolo. Na placu gry zastąpił go Alex Meret.



Jak podają włoskie media, poszkodowany odzyskał przytomność, a szczegółowe badania nie wykazały poważnych urazów. Pewne jest, że Ospina spędzi noc w szpitalu.



W Napoli mają nadzieję, że doświadczony zawodnik będzie mógł zagrać na początku kwietnia w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Europy z Arsenalem. Ospina jest wypożyczony z angielskiego klubu.

Źródło: Getty Images Ospina musiał zostać zwieziony z boiska

Wyniki 28. kolejki:

Genoa - Juventus Turyn 2:0

Atalanta Bergamo - Chievo 1:1

Empoli - Frosinone 2:1

Lazio Rzym - Parma 4:1

Napoli - Udinese 4:2

Torino - Bologna 2:3

Sassuolo - Sampdoria 3:5

SPAL - AS Roma 2:1

Cagliari - Fiorentina 2:1

AC Milan - Inter Mediolan