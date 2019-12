Szkot znów na ratunek. Klub Fabiańskiego ma nowego trenera

W sezonie 2017/18 Moyes uchronił londyńską drużynę przed spadkiem z Premier League. Teraz będzie miał podobne zadanie. 56-letni Szkot podpisał umowę obowiązującą do końca rozgrywek 2020/2021.



Liverpool nie zwalnia nawet na moment. Rok kończy zwycięstwem Bez chwili... czytaj dalej » Po sobotniej porażce u siebie z Leicester City 1:2 klub rozstał się z Pellegrinim, który pracował z Młotami od połowy 2018 roku. Wówczas zastąpił właśnie Moyesa, któremu skończył się kontrakt.



- Fantastycznie jest wrócić. To wspaniałe uczucie być w domu. Tęskniłem za tym klubem, więc nie mogę się doczekać, żeby zacząć pracę - przyznał Moyes w oświadczeniu na stronie West Ham.

Fabiański wrócił

W meczu z Leicester City Łukasz Fabiański obronił rzut karny (podyktowany po jego faulu), ale to nie ustrzegło londyńczyków od porażki z wiceliderem rozgrywek. Po 20 kolejkach są na 17. pozycji i mają tylko punkt przewagi nad strefą spadkową.



Polak wystąpił w spotkaniu ligi angielskiej po raz pierwszy po trzymiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją.



1 stycznia West Ham zmierzy się na własnym stadionie z ekipą Bournemouth.