Kluby dogadane. David Luiz zamieni Chelsea na Arsenal

Okno transferowe w Anglii zostanie zamknięte o godzinie 18 polskiego czasu.

Jak dotąd królem polowania jest Arsenal. Londyńczycy zdążyli już pobić rekord klubu i ściągnąć Nicolasa Pepe, a do zespołu dołączył także kreatywny Dani Ceballos z Realu Madryt. To w ofensywie, która wygląda naprawdę imponująco.

Luiz za Koscielnego

Większy problem był w obronie. I działacze Kanonierów zdają sobie z tego sprawę, ściągając Luiza.

32-letni Brazylijczyk przejdzie w czwartek testy medyczne i podpisze dwuletni kontrakt. Cena, jak na tak dobrego i doświadczonego zawodnika, jest promocyjna - osiem milionów funtów. Luiz zastąpi tym samym Laurenta Koscielnego, który przeniósł się do Bordeaux.

Reprezentant Canarinhos spędził w Chelsea sześć i pół roku, w trakcie których rozegrał 160 meczów w Premier League. Strzelił w nich 11 goli.

Do Londynu trafił z Benfiki Lizbona w 2011 roku. Wtedy The Blues zapłacili za niego 21 milionów euro. Po trzech latach, za 40 mln trafił do PSG. Wrócił w 2016 roku, a Chelsea zapłaciła 34 mln.

Luiz ma w dorobku m.in. wygraną Ligę Mistrzów, dwa zwycięstwa w Lidze Europy, mistrzostwo Anglii i dwa mistrzostwa Francji.

Co ciekawe, w finale ostatniej edycji LE Chelsea pokonała... Arsenal.