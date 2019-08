Beckhamowie kupili "najdroższy apartament świata". Prywatne lądowisko to dopiero początek

8.02 | - Ta rysa na pewno będzie, ale nie byłbym hipokrytą - tak komentował sprawę Beckham Leaks w „Poranku” na TVN24BiS Tomasz Włodarczyk, szef działu piłkarskiego „Przeglądu Sportowego”. - Przypomnijmy, że jest ambasadorem UNICEF-u od 2005 roku, wsparł w ostatnim roku przynajmniej 19 organizacji charytatywnych, kiedy grał w PSG, oddał 3,5 mln funtów pensji. Gdybyśmy wszyscy byli tak dobrzy, jak David Beckham, to ja nie miałbym nic przeciwko temu - dodał.

Dziennikarz o Beckham Leaks: rysa będzie, ale to pozytywna...

30.01 | Komisarz amerykańskiej ligi piłkarskiej MLS ogłosił, że klub z Miami, którego współwłaścicielem jest były reprezentant Anglii David Beckham, został zaproszony do udziału w rozgrywkach. Według mediów z Florydy ma zadebiutować w 2020 roku.

Klub Beckhama z Miami zaproszony do rozgrywek MLS

Hiszpański dziennik "Marca" poinformował, że budynek jest wyposażony w prywatne lądowisko dla helikopterów na dachu, zaś na ostatniej kondygnacji znajduje się m.in. basen, siłownia i luksusowy salon spa.



Beckham family buy world's most expensive apartment in Miami https://t.co/qOhoMcALKV — Xtra Minute (@XtraminuteTV) July 31, 2019





Z apartamentów i dwupoziomowych lokali typu penthouse 62-kondygnacyjnego wieżowca, który został ukończony kilkanaście dni temu, rozpościera się wspaniały widok na dzielnicę portową Miami i ocean. Spektakularny budynek jest dziełem zmarłej i uznanej architekt Zahy Hadid. Ma 215 metrów wysokości.

Kwota mieszkania w takim cacku to bagatela 40 milionów euro. Według "Marki" to "najdroższy apartament na świecie", a zarazem Guinnessa, ponieważ nigdy wcześniej nie kupiono mieszkania o takiej wartości.

Hiszpańscy dziennikarze najwyraźniej zapomnieli, że jeszcze więcej na apartament wydał na początku roku amerykański miliarder Ken Griffin. Rekordowa transakcja opiewała na 238 milionów dolarów i dotyczyła mieszkania w luksusowym budynku 220 Central Park South na Manhattanie. David Beckham stracił na pół roku prawo jazdy BBC... czytaj dalej »

Kilkuletnie starania

Beckham rozglądał się za nowym lokum za oceanem, ponieważ już od przyszłego roku w amerykańskiej lidze MLS będzie występował jego Inter Miami CF.

W 2020 i najprawdopodobniej 2021 roku klub Beckhama będzie rozgrywać mecze w Fort Lauderdale w stanie Floryda oddalonym od Miami o 50 km. W tym czasie Beckham oraz jego wspólnicy mają doprowadzić do zbudowania w Miami nowego stadionu - Miami Freedom Park - położonego w pobliżu miejscowego lotniska. Obiekt na 25 tysięcy miejsc ma powstać wyłącznie z prywatnych funduszy. Szacuje się, że jego budowa kosztować będzie 300 mln dolarów, a pierwsi widzowie zasiądą na trybunach w 2021 roku.

Obecnie w rozgrywkach ligi północnoamerykańskiej uczestniczą 24 zespoły, w 2020 roku dołączą do ligi kluby z Nashville i Miami, zaś w następnych latach planowane jest rozszerzenie rozgrywek do 30 ekip. Starania słynnego angielskiego piłkarza i jego konsorcjum o dołączenie klubu z Miami do MLS trwały od początku 2014 r.

David Beckhama bogatą piłkarską karierę zakończył w 2013 r. Przez wiele lat był gwiazdą Manchesteru United, gdzie rozpoczynał przygodę z piłką w wieku 14 lat. Występował też w Realu Madryt, LA Galaxy oraz Paris St. Germain. W ciągu pięciu sezonów w Los Angeles Galaxy dwa razy świętował z kolegami zwycięstwo w lidze MLS (2011, 2012). W MLS występują m.in. Przemysław Frankowski (Chicago Fire) i Przemysław Tytoń (FC Cincinnati).