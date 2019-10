Alaba rozbicie Tottenhamu okupił złamaniem żebra

Tyrada trenera opublikowana w sieci. Klopp: ja bym po tym odszedł z pracy Red Bull Salzburg... czytaj dalej » Reprezentant Austrii ucierpiał w bezpardonowym starciu z Serge'em Aurierem i został zmieniony w przerwie ze względu na ostry ból. W pierwszej diagnozie Bayern informował tylko o silnym stłuczeniu, ale po czasie okazało się, że doszło do złamania żebra.

Nie tylko Alaba

O rodzaju kontuzji poinformował trener Niko Kovać podczas piątkowej konferencji prasowej. Poza Alabą z kadry meczowej na Hoffenheim wypadł również inny obrońca Lucas Hernandez. Dla Alaby to duży pech, bo na mecz z Tottenhamem wrócił po wyleczeniu innego urazu, który wyeliminował go z gry przeciwko Paderborn tydzień temu.



W poprzedniej kolejce Bayern odzyskał prowadzenie w tabeli Bundesligi. Po sześciu meczach Bawarczycy mają czternaście punktów i aż pięć drużyn wyprzedzają tylko o jeden punkt. Najbliższy rywal przed siódmą serią spotkań zajmował 12. pozycję.