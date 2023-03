Rasistowskie obelgi w sieci. Gwiazda Realu musiała sie tłumaczyć

Przypomnijmy, że Messi w finale plebiscytu FIFA na piłkarza 2022 roku rywalizował o nagrodę z Benzemą i królem strzelców mistrzostw świata w Katarze Kylianem Mbappe. Argentyńczyk pewnie wygrał z dorobkiem 52 punktów. Jego klubowy kolega z Paris Saint-Germain zajął drugie miejsce - 44 pkt. Z kolei zdobywca Złotej Piłki 2022 został sklasyfikowany na trzeciej pozycji z wynikiem 34 pkt. Kapitan Andory i selekcjoner Kostaryki wskazali Lewandowskiego. Tak głosowano w plebiscycie FIFA Leo Messi, który... czytaj dalej »

Alaba wyjaśnił głos na Messiego

Rezultaty tegorocznej gali FIFA spotkały się z dużą krytyką w Madrycie. Nominowani do nagród przedstawiciele Realu nawet nie pojawili się na uroczystej ceremonii w Paryżu, którą zdominowali mistrzowie świata z Argentyny.

Oliwy do ognia dolały szczegółowe wyniki głosowania. Po ich ujawnieniu okazało się, że Alaba na pierwszym miejscu umieścił Messiego zamiast klubowego kolegi z Realu Benzemy. Austriak oddawał głos jako kapitan austriackiej drużyny narodowej. Wyjątkowo nie spodobało się to madryckim kibicom, którzy w mediach społecznościowych zaatakowali gracza Królewskich rasistowskimi komentarzami i nawoływali go do odejścia z klubu.

Alaba wyjaśnił niezadowolonym fanom Realu, że nie był to jego osobisty wybór tylko decyzja austriackiego zespołu, a był jedynie jego przedstawicielem.

"Reprezentacja narodowa Austrii głosuje w tym plebiscycie jako drużyna, a nie tylko ja. Każdy z rady zespołu ma prawo głosu i tak to jest ustalane.

Wszyscy wiedzą, a zwłaszcza Karim, jak bardzo go podziwiam i doceniam jego występy. Często powtarzałem, że dla mnie jest on najlepszym napastnikiem na świecie i nadal tak uważam, bez wątpliwości" - odpowiedział na krytykę kapitan Austrii na Twitterze.