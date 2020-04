Kolega "Lewego" wziął się za malowanie obrazów. "Ile mógłbym dostać za to arcydzieło?"

- Na dzisiaj nie jestem w stanie przeanalizować i określić do końca, jakie to będą straty, bo nie mamy sytuacji, że mamy prognozy, kiedy to się skończy - mówi o wpływającej na sport pandemii Zbigniew Boniek

Rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2019/2020 zostają zawieszone do końca marca, ze względu na zagrożenie wywołane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. O podjęciu takiej decyzji poinformowały w piątek władze ligi. Grać nie będzie także I i II liga.

Ekstraklasa zwiesiła rozgrywki. Do końca marca bez meczów

05.04 | Kolejne kluby niemieckiej Bundesligi wznowiły treningi w małych grupach. W poniedziałek do zajęć wrócili m.in. piłkarze broniącego tytułu Bayernu Monachium. Wśród nich nie zabrakło wracającego do zdrowia po kontuzji Roberta Lewandowskiego.

Lewandowski i Bayern wrócili do treningów

Bayern sprzedał sto tysięcy maseczek w ciągu doby Kibice Bayernu... czytaj dalej » Ostatni mecz Bundesligi rozegrano 11 marca. Od tamtej pory rozgrywki piłkarskie w Niemczech są zawieszone z powodu pandemii COVID-19. Kluby robią, co w ich mocy, by przetrwać, a piłkarze – podtrzymać formę.

Dlatego zawodnicy Bayernu Monachium przez kilka tygodni trenowali indywidualnie w domach według wskazówek sztabu szkoleniowego. Natomiast między 8-10 kwietnia wszystkie zespoły powróciły do zajęć na boisku.

W przypadku Bayernu podzielono 21 zawodników na pięć grup, a klub dopełnił wszelkich starań, by zachować środki ostrożności. Jednak nikt nie wie, kiedy odbędzie się kolejny mecz, choć mówi się o końcu maja bądź początku czerwca. Dlatego poza treningami piłkarze mają dużo wolnego czasu. Alaba postanowił wykorzystać ten okres, by odnaleźć w sobie artystyczną duszę.

Pierwsze dzieło sztuki

27-letni zawodnik, który ostatnio występował na pozycji środkowego obrońcy, zamieścił na swoim Instagramie serię zdjęć. Stoi na nich przy płótnie umieszczonym na sztaludze, z farbami i pędzlem w ręku. Efekt jego pracy? Kilka różowych kropek na błękitnym tle. Przynajmniej tak się wydaje. Jednak zdaniem Austriaka to coś więcej.



My first self-made artwork "Eine Qualle kommt selten allein". What do you think? How much would I get for that special/masterpiece?





"Moje pierwsze, samodzielnie namalowane dzieło sztuki. Meduzy rzadko poruszają się same. Co sądzicie? Ile mógłbym dostać za to arcydzieło?" – zastanawia się piłkarz.