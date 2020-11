"Wyobraził sobie, że będzie na równi z Lewandowskim". Gwiazda Bayernu może odejść

Obrońcy tytułu zmierzą się we wtorek w Moskwie z Lokomotiwem w 2. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Kontrakt 28-letniego Alaby wygasa w czerwcu 2021 roku. Od kilku miesięcy trwały rozmowy na temat nowej umowy, ale kością niezgody było wynagrodzenie Austriaka. Piłkarz chciał ponoć zarabiać - jak podawał "Kicker" - nawet 25 milionów euro za sezon gry, najwięcej w zespole.

Minął termin

Bayern takich żądań spełnić nie mógł. Zwłaszcza w dobie szalejącej pandemii, która wywołała finansowy kryzys w europejskim futbolu. Monachijski klub sprawę zamierzał załatwić do końca października.

Wyznaczony termin właśnie upłynął.

- Nie otrzymaliśmy odpowiedzi do soboty. Jedynie taką, że nasza oferta była niezadowalająca, więc postanowiliśmy ją wycofać. Nie będziemy składać nowej - powiedział Hainer w niedzielnym programie telewizyjnym "Blickpunkt Sport".

Bawarczycy - jak ujawnił "Bild" - zaoferowali Alabie pięcioletni kontrakt, który miał mu gwarantować 11 milionów euro rocznie plus ewentualnie kolejne sześć w formie premii. - Propozycja była bardzo dobra, uczciwa i konkurencyjna - stwierdził Hainer.

"To oczywiście nie wystarczyło reprezentantowi Austrii. Mówi się, że Alaba wyobraził sobie, że w przyszłości będzie na równi z Lewandowskim, Neuerem i Muellerem wśród najlepiej zarabiających" - skomentowała niemiecka gazeta.

- Oczywiście musimy planować przyszłość z jego następcą. Naprawdę doceniamy Davida, jest ulubieńcem kibiców, dorastał przecież w Bayernie. Dlatego byłoby nam przykro, gdybyśmy musieli się rozstać po zakończeniu sezonu - dodał prezydent FCB.

Utytułowany

Trener monachijczyków Hans-Dieter Flick jeszcze w piątek publicznie przyznał, że chciałby pozostania Alaby. - Myślę, że zna obecną sytuację klubu. Zdaje sobie też sprawę, że mamy dobrą atmosferę i osiągamy sukcesy. I że Bayern to jeden z najlepszych klubów na świecie, dlatego dwa razy zastanowi się przed podjęciem decyzji - powiedział.

Alaba występuje w Bayernie od 2010 roku (z przerwą na wypożyczenie do zespołu TSG 1899 Hoffenheim). Do tej pory zagrał łącznie w 394 meczach, zdobywając wszystkie możliwe krajowe trofea. W zeszłym sezonie Austriak do bogatej kolekcji dołożył drugie zwycięstwo w Lidze Mistrzów.