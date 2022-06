Rekordowy transfer Liverpoolu? Kluby osiągnęły porozumienie

Nunez to największa gwiazda ligi portugalskiej

Benfica była bliska remisu w starciu z Vizelą w 9. kolejce ligi portugalskiej. Gospodarze wyszarpali jednak wygraną w ósmej minucie doliczonego czasu gry. Wówczas piłkę do siatki Vizeli wepchnął Rafa Silva.

"Suma ta może wzrosnąć do 100 mln po uwzględnieniu premii za osiągnięcie celów sportowych" - poinformował klub z Lizbony. Najlepszy strzelec ligi portugalskiej stałby się w ten sposób najdroższym piłkarzem w historii Liverpoolu.

Dotychczas najwięcej władze The Reds wydały w 2018 roku na holenderskiego obrońcę Virgila Van Dijka - 85 mln euro.

Źródło: www.slbenfica.pt Benfica potwierdza, że Nunez przeniesie się do Liverpoolu

Jeszcze w poniedziałek Urugwajczyk ma przejść badania lekarskie i podpisać kontrakt. Liverpool zniesmaczony drugą ofertą Bayernu za Mane. "Obraźliwe podejście" Liverpool... czytaj dalej »

Za Mane?

Nunez, który 26 czerwca skończy 23 lata, był już najdroższym piłkarzem w historii Benfiki. Latem 2020 roku przeszedł do portugalskiego klubu z drugoligowej hiszpańskiej Almerii za 24 mln euro.



W ostatnim sezonie zdobył dla Benfiki 34 bramki, w tym po jednej w obu meczach ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów przeciwko Liverpoolowi (1:3, 3:3). The Reds doszli aż do finału tych rozgrywek, w którym przegrali z Realem Madryt 0:1.



W drużynie Liverpoolu Urugwajczyk ma zastąpić Senegalczyka Sadio Mane, którym z kolei zainteresowany jest Bayern Monachium, poszukujący ewentualnego następcy Roberta Lewandowskiego.