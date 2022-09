Kibice kpią z piłkarza, który kosztował 75 milionów euro

Napastnik Liverpoolu uderzył rywala głową. "Nagroda Darwina" przyznana Od bohatera do... czytaj dalej » Gdy tuż przed startem nowego sezonu pozyskany latem z Liverpoolu napastnik w meczu towarzyskim z RB Lipsk strzelił cztery gole, wydawało się, że szybko zacznie się spłacać. Gole w meczu o Tarczę Wspólnoty z Manchesterem City oraz w spotkaniu ligowym z Fulham zdawały się to potwierdzać.

Czerwona kartka w następnym starciu z Crystal Palace i związana z nią trzymeczowa dyskwalifikacja zamazały jednak znakomite pierwsze wrażenie. Potem w trzech kolejnych spotkaniach 23-letni Urugwajczyk nie był już w stanie wpisać się na listę strzelców.

"Dośrodkował, czy próbował strzelać?"

Wydaje się, że formę z klubu przeniósł do reprezentacji. Do internetu wyciekło bowiem nagranie z treningu drużyny narodowej, na którym widać, jak Nunez najpierw przejął piłkę, a gdy już wypracował sobie dobrą pozycję, oddał strzał. Zamiast w stronę bramki, piłka poszybowała w okolicę chorągiewki znajdującej się w narożniku boiska.



Darwin Nunez will want this one back



(via hadis.zkc/TikTok) pic.twitter.com/BtUhRoy10q — ESPN FC (@ESPNFC) September 21, 2022





Nagranie szybko trafiło do sieci. Komentarzy ze strony internautów jest od groma. Dominują w nich - a jakże - kibice Liverpoolu. "Dośrodkował, czy próbował strzelać?" - pyta jeden z fanów. "A kibice LFC porównywali go do Elinga Haalanda" - dodaje inny. "To jeden z najgorszych piłkarzy, jakich kiedykolwiek widziałem" - twierdzi następny.

"W tym kraju grali kiedyś Sergio Aguero, Luis Suarez, Carlos Tevez, Diego Costa… Teraz mamy Darwina Nuneza", "Wyobraź sobie, że kupujesz nowego Luisa Suareza, a dostajesz Andy'ego Carrola (niewypał transferowy LFC, w 2011 roku kosztował 41 mln euro)" - cytujemy dalej.

Przełamie się?

Snajper The Reds będzie mógł zamknąć usta krytykom już w piątkowy wieczór. Wtedy Urugwajczycy zmierzą się w towarzyskim meczu z Iranem. Cztery dni później zagrają z Kanadą.

Źródło: Getty Images 11 meczów, dwa gole - to bilans Nuneza w seniorskiej reprezentacji Urugwaju

Na tegorocznych mistrzostwach świata w Katarze piłkarze Diego Alonso zagrają w grupie H z Koreą Południową, Portugalią i Ghaną.