"Wierzę we wznowienie sezonu ekstraklasy, bo Polak potrafi"

W poniedziałek 4 maja, po zakończeniu testów na koronawirusa, zespoły ligowe mają rozpocząć zajęcia, a od 10 maja - treningi drużynowe. Czy zdążą odpowiednio przygotować się do 27. kolejki, zaplanowanej na 29-31 maja? W końcu ostatni mecz rozgrywek odbył się 9 marca.



- Wszyscy startują z tego samego pułapu. Nie ma tutaj żadnych wyjątków, ponieważ wszyscy musieli dostosować się do zasad kwarantanny, mają taki sam czas na przygotowania i zaczynają w tym samym momencie. Jeśli chodzi o treningi indywidualne i później grupowe - dla wszystkich te warunki są identyczne. Wierzę w naszych trenerów, w ich kompetencje. I ufam, że są przygotowani, podobnie jak kluby, do tego, żeby jak najlepiej rozpocząć ligę i wreszcie zacząć grać. Bo dzisiaj chyba nie ma u nas osoby interesującej się piłką, która byłaby przeciwko wznowieniu sezonu - odpowiedział Pasieka.

"Wierzę, że piłkarze dbali o swoje przygotowanie"

Czy sam, będąc teraz trenerem ligowego zespołu, dałby radę odpowiednio przygotować swoich piłkarzy do 29 maja? - Jest kwestia tego, czy będzie można rozgrywać mecze sparingowe. Bo jeżeli chodzi o sam trening, to jest to aspekt, z którym nasi trenerzy na pewno sobie poradzą w takim krótkim czasie, nawet po długiej przerwie. Zresztą nie było tak, że piłkarze leżeli w domach i nic nie robili. Każdy otrzymał zadania, był pod jakąś kontrolą. Jestem przekonany, że mieli indywidualne wytyczne od trenerów, również na przykład w kwestiach nadrabiania zaległości, leczenia urazów. Wierzę, że piłkarze dbali o swoje przygotowanie motoryczne - podkreślił dyrektor Szkoły Trenerów PZPN



- Co z aspektami technicznymi i tak zwanym czuciem piłki? Myślę, że tutaj też nie będzie kłopotów. Każdy ma swój instynkt, który teraz zadziała. Przecież piłkarze często po kilkutygodniowej przerwie spowodowanej kontuzjami wchodzą w trening i nie mają problemów, żeby odzyskać czucie piłki, bo to normalna reakcja. Ale na pewno każdy trener chętnie zagrałby jakiś mecz kontrolny z innym zespołem, żeby sprawdzić różne aspekty taktyczne. To zawsze daje jakieś przetarcie. Teraz szkoleniowcy będą musieli wykazać się kreatywnością, żeby sparingi zastąpić w jakiś inny sposób, na przykład grami wewnętrznymi - dodał.

Legia liderem

Ligi piłkarskie w Europie planują wznowić rozgrywki, choć nie wszystkie. Holandia zakończyła już sezon, Francja również. Jak będzie z polską ekstraklasą?

- Powiem tak - Polak potrafi... Zawsze w trudnych sytuacjach potrafimy się zmobilizować, zebrać, popracować razem. Wszyscy chcą, żeby u nas rozgrywki ponownie ruszyły. Skoro jest wola z tylu różnych stron, to dlaczego ma się nie udać? Jeżeli będą zachowane wszystkie zasady higieny i bezpieczeństwa, to czemu nie... - skwitował Pasieka.



Rozgrywki ekstraklasy mają potrwać do 19 lipca. Po 26 kolejkach w tabeli prowadzi Legia Warszawa - 51 pkt, przed broniącym tytułu Piastem Gliwice - 43 oraz Cracovią, Śląskiem Wrocław i Lechem Poznań - po 42. W trzyzespołowej strefie spadkowej znajdują się: Korona Kielce - 26 pkt, Arka Gdynia - 25 i ŁKS Łódź - 20.