Groziła mu amputacja. Pechowiec z Borussii zakończył karierę z obawy o zdrowie

Scuderi podjął decyzję w wieku 21 lat. Dziennik "Ruhr Nachrichten" ujawnił, że piłkarz boi się, czy kolano wytrzyma ogromne obciążenia treningowe. Nadal będzie pracował w dortmundzkim klubie, gdzie będzie szykował się do roli trenera.

"Najgorsza kontuzja, jaką można sobie wyobrazić"

FC Płaska Ziemia. Klub zmienia nazwę, żeby promować teorie spiskowe Awans do czwartej... czytaj dalej » Pech dopadł go we wrześniu 2016 roku. Jego Borussia Dortmund mierzyła się z Legią Warszawa w młodzieżowej Lidze Mistrzów. Scuderi próbował blokować strzał Konrada Michalaka. Włoski obrońca źle postawił nogę, która nienaturalnie się wygięła. Doszło do koszmarnie wyglądającego złamania. Wstrząśnięci na boisku byli wszyscy, a lekarze mówili o "najgorszej kontuzji, jaką można sobie wyobrazić. Prawie wszystko zostało zerwane: więzadła, mięśnie i ścięgna".



Zaczęła się walka o normalne życie, prawdopodobnie już bez futbolu. Pech Scuderiego nie opuszczał, bo zdiagnozowano u niego problem z krążeniem krwi. Groziła mu amputacja nogi.



Ale czarny scenariusz się nie ziścił.

Medyczny cud

Piłkarz BVB nie został sam. Klub płacił za jego leczenie, a Scuderi ostro pracował podczas rehabilitacji. Dokładnie po 623 dniach i łącznie ośmiu operacjach wrócił do treningów z piłką. Później wystąpił w meczu rezerw. Mówiono o medycznym cudzie, a piłkarz podkreślił, że przeżył trudny okres i bez pomocy bliskich oraz drużyny nie dałby rady.



Po niemal roku od powrotu Scuderi definitywne rozstaje się z profesjonalnym graniem.



"Jego decyzja zasługuje na wielki szacunek" - skomentowała gazeta "Ruhr Nachrichten".