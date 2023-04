Po jego komentarzu rywale chcieli zejść z boiska. Belgijski piłkarz zawieszony na sześć meczów

Adam Buksa najpierw strzelił gola dla New England Revolution, a następnie pomylił się w serii rzutów karnych, przegranych przez jego zespół z New York City FC 3:5 (w regulaminowym czasie gry było 2:2). Zespół reprezentanta Polski odpadł z walki o mistrzostwo MLS.

Przyznał się do winy

Do zajścia doszło 8 kwietnia w drugiej połowie meczu w Harrison w stanie New Jersey. Rozegrane na Red Bulls Arena spotkanie zakończyło się remisem 1:1.

Ebobisse usłyszał obraźliwe komentarze rywala i zażądał przerwania gry. Rywalizację wstrzymano na ponad 20 minut, gdyż doszło także do przepychanek między zawodnikami. Ekipa San Jose rozważała nawet zejście z boiska i niedokończenie spotkania.

Grę ostatecznie wznowiono dopiero po tym, gdy Venzeir zapewnił sędziów, że jego uwagi nie były skierowane do konkretnej osoby. W te zapewnienia nie uwierzyły jednak władze MLS i ukarały gracza New York Red Bulls. Venzeir ma także zakaz gry w US Open Cup oraz w meczach pokazowych.



The reaction of everyone in earshot here, including Vanzeir's teammates, is quite telling. pic.twitter.com/YUqUAwlO6F — James Nalton (@JDNalton) April 9, 2023

Belg w wydanym oświadczeniu przyznał się do winy i wziął odpowiedzialność za całe zajście.

"Zrobię wszystko, co mogę, żeby być częścią zmian, jakie muszą nastąpić w tym sporcie i na świecie. Biorę pełną odpowiedzialność za swoje czyny. Chociaż nie chciałem moim językiem nikogo skrzywdzić, wiem, że to zrobiłem. Zgadzam się na wszelkie zawieszenia, grzywny i pouczenia, jakie nałoży na mnie MLS i klub" - zadeklarował w mediach społecznościowych.

24-letni Vanzeir w sześciu meczach MLS strzelił dla Red Bulls jedną bramkę. To jego pierwszy sezon w tej lidze.