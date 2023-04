Protest, jakiego jeszcze nie było. Mecz ruszy, oni wyjdą ze stadionu

Sprawa dotyczy Dante Vanzeira, który podczas poprzedniego meczu ligowego obraził rasistowsko zawodnika San Jose Earthquake. Incydent doprowadził do ogromnego, trwającego prawie dwadzieścia minut zamieszania. Mało brakowało, a spotkanie zostałoby całkowicie przerwane. Ekipa San Jose rozważała bowiem zejście z boiska.



The reaction of everyone in earshot here, including Vanzeir's teammates, is quite telling. pic.twitter.com/YUqUAwlO6F — James Nalton (@JDNalton) April 9, 2023





Za niska kara, chcą zwolnienia trenera

Ohydna nagonka na piłkarza Bayernu. Klub i kibice ruszyli z odsieczą Dayot Upamecano... czytaj dalej » Za swój komentarz belgijski zawodnik nowojorczyków został w piątek zawieszony przez władze Major League Soccer (MLS) na sześć spotkań.

Zdaniem fanów Red Bulls jest to kara zbyt łagodna. Tuż po jej ogłoszeniu trzy najpopularniejsze grupy kibicowskie klubu wydały wspólne oświadczenie domagając się zmiany decyzji.

Oprócz tego chcą ukarania trenera zespołu, który ich zdaniem zbyt długo zwlekał w tamtym starciu ze zdjęciem Vanzeira z boiska.

"Chociaż Dante otrzymał sześć meczów zawieszenia od MLS uważamy, że to za mało. Władze ligi nie wywiązały się ze swojej polityki "zerowej tolerancji" wobec rasizmu. Wzywamy je do ponownej oceny ustaleń i ustanowienia precedensu, że rasizm w jakiejkolwiek formie nie będzie tolerowany" - zażądano.

"Jochena Schneidera [dyrektora sportowego - red.] wzywamy do natychmiastowego zwolnienia trenera Gerharda Strubera" - dodano.

Źródło: Getty Images Dante Vanzeir

Wyjdą na początku meczu

Kibice nowojorczyków zamierzają podjąć działania w ramach protestu przy okazji najbliższego meczu drużyny. W nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego Red Bulls zagrają na swoim stadionie z Houston Dynamo.

"Wzywamy wszystkich do wyjścia ze stadionu razem z nami w momencie rozpoczęcia meczu" - napisano.

Kibiców zachęcono też do bojkotu stoisk znajdujących się na stadionie oraz przeznaczenia pieniędzy, które by tam wydali, na jedną z organizacji zwalczających rasizm.

"Protest przeciwko New York Red Bulls i MLS planujemy kontynuować dopóki nasze warunki nie zostaną spełnione lub nie uznamy, że w organizacji doszło do znaczących i akceptowalnych zmian" - dodano.



#RBNYpic.twitter.com/7aLJWs1KmV — South Ward (@RBA_SouthWard) April 15, 2023





Oprócz zawieszenia i grzywny Vanzeirowi nakazano uczestniczyć "w dodatkowych sesjach szkoleniowych i edukacyjnych zaleconych przez ligę". Sam piłkarz jeszcze przed usłyszeniem kary żałował swojego zachowania i wydał w tej sprawie oświadczenie.

"Zrobię wszystko, co mogę, żeby być częścią zmian, jakie muszą nastąpić w tym sporcie i na świecie. Biorę pełną odpowiedzialność za swoje czyny. Chociaż nie chciałem moim językiem nikogo skrzywdzić, wiem, że to zrobiłem. Zgadzam się na wszelkie zawieszenia, grzywny i pouczenia, jakie nałoży na mnie MLS i klub" - deklarował w mediach społecznościowych.

24-letni Vanzeir w sześciu meczach MLS strzelił dla Red Bulls jedną bramkę. To jego pierwszy sezon w tej lidze. Do USA trafił z belgijskiego Royale Union Saint-Gilloise.