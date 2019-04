Drinkwater oskarżony o jazdę po drinku

32 gole w 36 meczach. To najlepszy wynik w Premier League od czasu 20-zespołowej ligi. Takim wyczynem popisał się Mohamed Salah, który w swoim pierwszym sezonie podbił angielską ligę. Król Liverpoolu, król Premier League. Oto Mohamed Salah.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, w dniu meczu z West Ham United. Drinkwater nie był jednak przewidziany do gry, bo nie mieści się w kadrze The Blues.

Koniec serii Arsenalu. Zimny prysznic w Liverpoolu Arsenal po ponad... czytaj dalej » "29-latek z Nether Alderley został oskarżony o jazdę pod wpływem alkoholu po incydencie w hrabstwie Cheshire. Został tymczasowo aresztowany po godz. 12:30 w poniedziałek po kolizji drogowej, do której doszło na Ashley Road w miejscowości Mere, a następnie zwolniony za kaucją. Musi stawić się w sądzie w Stockport w poniedziałek 13 maja" - napisano w oficjalnym oświadczeniu policji.

Pieniądze wyrzucone w błoto

Drinkwater przeszedł do Chelsea z drużyny sensacyjnych mistrzów Anglii Leicester City w 2017 roku. Kosztował 35 mln funtów, ale okazało się, że to pieniądze wyrzucone w błoto.

Od tamtego czasu wychowanek Manchesteru United w barwach The Blues rozegrał tylko 12 meczów ligowych. Po raz ostatni wystąpił w sierpniowym meczu o Tarczę Dobroczynności, przegranym z Manchesterem City 0:2.

Drinkwatera zabrakło w kadrze meczowej na poniedziałkowy mecz u siebie z West Hamem. Chelsea wygrała 2:0 i przynajmniej na jeden dzień wskoczyła na trzecie miejsce w tabeli, wyprzedzając Tottenham. Drużyna z północnego Londynu ma jednak jeden zaległy mecz do rozegrania.