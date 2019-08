Słodko-gorzki debiut De Rossiego w Boca Juniors

Kolejna legenda AS Roma odejdzie z zespołu. We wtorek Daniele De Rossi ogłosił, że zmieni klub. Włoch trafił do Romy w 2000 roku, w zespole seniorskim zadebiutował rok później. Dotychczas w barwach Giallorossich rozegrał 615 spotkań.

Daniele De Rossi latem zakończył trwającą 18 lat przygodę z Romą. W barwach Gialorossich wystąpił w aż 616 spotkaniach, zdobywając w nich 33 bramki. Nosił też opaskę kapitańską.

Marzenia się spełniły

Wielokrotny reprezentant Włoch w wieku 36 lat postanowił spełnić swoje marzenie.

- Chciałbym kiedyś zagrać w Boca Juniors. Kocham La Bombonerę, bo uważam ją za najpiękniejszy stadion świata. Atmosfera jest niesamowita i uwielbiam ją od dziecka - mówił przed wyjazdem z Italii.

De Rossi zadebiutował w barwach Los Bosteros i to z przytupem. W 27. minucie rywalizacji z drugoligowym Almagro doświadczony pomocnik wykorzystał podanie Alexisa Mac Allistera z rzutu rożnego i strzałem głową pokonał bramkarza rywali. Goście doprowadzili w 82. minucie do remisu za sprawą Juana Manuela Martineza. Do rozstrzygnięcia rywalizacji potrzebne więc były rzuty karne. W nich lepsza okazała się ekipa Almagro, wygrywając 3:1.



Nie odcinać kuponów

Choć wielu piłkarzy w wieku De Rossiego wybiera transfer do USA, aby zarabiać wielkie pieniądze, to Włoch wybrał Boca Juniors, które walczy o mistrzostwo. Ostatni raz ta sztuka udała się w sezonie 2017/18, a minione rozgrywki drużyna z La Bombonery zakończyła na trzeciej pozycji. Warto pamiętać, że kolegą klubowym włoskiego gracza jest m.in. mający za sobą występy we Włoszech i Anglii Carlos Tevez.