Niespodziewana przeprowadzka. De Rossi chce do Argentyny

Jeszcze kilka miesięcy temu mówiło się, że De Rossi nie ruszy się z Włoch. Wychowankiem Romy mocno zainteresowani byli szefowie Fiorentiny. Piłkarz, który za kilka dni będzie świętował 36 urodziny, ma jednak inny cel w karierze.

- Nie mógłbym przestać grać w piłkę bez występów w Boca. Kocham legendarny obiekt La Bombonerę. To najpiękniejszy stadion na świecie. Jestem zauroczony tą atmosferą od dziecka - tłumaczył De Rossi. Za moment marzenie może się ziścić.

"La Gazetta dello Sport" informuje, że Włoch z argentyńskim klubem ma podpisać ośmiomiesięczny kontrakt.

Wiecznie w Wiecznym Mieście

Od 2001 roku był związany z Romą. W stolicy Italii grał przez osiemnaście lat, sukcesywnie odrzucając oferty z innych klubów. Kilka lat temu wszystkie media informowały, że trafi do Manchesteru City.

Włoch był jednak pierwszy, który zdementował pogłoski. Z Romy nie chciał odchodzić, ale to amerykańscy właściciele pożegnali go w nieelegancki sposób. W barwach Giallorossi wystąpił w 615 meczach i zdobył 63 bramki licząc wszystkie rozgrywki. Nigdy nie zdobył mistrzostwa Włoch, a aż osiem razy z rzymianami kończył ligę na drugim miejscu.



Daniele De Rossi to the Italian press: “I can’t finish my career without playing for Boca.” pic.twitter.com/TRHtlxIFt2 — Boca in English Podcast (@CABJ_English) July 17, 2019

Boca będzie potrzebowała pomocy De Rossiego bardzo szybko. Klub z Buenos Aires już 25 lipca zagra z Atletico Paranaense w 1/8 finału Copa Libertadores. Wciąż barwy Boca Juniors reprezentuje Carlos Tevez, były gracz m.in. Juventusu Turyn.