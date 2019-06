Solskjaer ruszył na zakupy. Manchester blisko pierwszego transferu

Daniel James będzie pierwszym transferem przeprowadzonym przez Ole Gunnara Solskjaera. Manchester United rozpoczął starania o 21-letniego skrzydłowego jeszcze przed końcem sezonu, ale nagła śmierć jego ojca, Kevana, wstrzymała wszelkie ruchy.

Klub z Old Trafford zapłaci 15 mln funtów za reprezentanta Walii, który opuścił obóz treningowy Swansea i przyjechał do Carrington, by sfinalizować podpisanie długoterminowego kontraktu. Chęć zmiany otoczenia James konsultował z selekcjonerem Walijczyków, Ryanem Giggsem.

United mają zapłacić 15 mln funtów za piłkarza, który ma jeszcze przez rok ważny kontrakt ze Swansea. Ostateczna kwota transferu może wzrosnąć do 18 mln funtów, gdy spełnione zostaną wszystkie warunki. Solskjaer latem chce przebudować kadrę zespołu ze względu na rozczarowujący miniony sezon.

Ostatni rok dla Jamesa był niezwykle intensywny. Do Swansea trafił z Hull City w 2014 roku, jako piłkarz akademii. Dobre występy pod wodzą Grahama Pottera w poprzednim sezonie sprawiły, że został zauważony przez wysłanników Leeds. Transfer został zatrzymany na ostatniej prostej, bo klub z Ellan Road nie awansował do Premier League.

Dynamit w nogach

Największym atutem Jamesa jest szybkość, którą wykorzystywał podczas rajdów na skrzydle. Imponował mimo rozczarowania z braku transferu, zaliczając kilka świetnych występów. Najbardziej w pamięci utkwiła jego indywidualna akcja i gol przeciwko Brentford 4:1 w 5. rundzie Pucharu Anglii. Niedługo później, w listopadzie 2018 roku zadebiutował w reprezentacji Walii, natomiast pierwszego gola strzelił w meczu eliminacji Euro 2020 przeciwko Słowacji.