Burza w duńskim futbolu. Federacja z wyprzedzeniem rezygnuje z selekcjonera

U bukmacherów już można obstawiać termin odejścia Hareide. To on może teraz nagle zerwać umowę przed czasem. Zdaniem ekspertów na zakładach można zarobić bardzo mało, bo tylko 1,6 stawki, czemu sprzyjają nerwowe wypowiedzi szkoleniowca, a także fakt, że jego następca Kasper Hjulmand jest obecnie bezrobotny.



Dramat austriackiego napastnika. Najpierw gol, później koszmarna kontuzja Ogromny pech... czytaj dalej » Tłumacząc wprowadzenie tak nieoczekiwanego zakładu jedna z firm bukmacherskich wyjaśniła, że zajmuje się hazardem zawodowo, lecz: "jak widać, nie jesteśmy jedyni, ponieważ robi to właśnie DBU - ze znacznie większym ryzykiem, bo w połowie eliminacji do ME".

"To nie jest zwolnienie"

Hareide uważa, że sposób poinformowania go o zakończeniu współpracy jest demoralizujący nie tylko dla niego, lecz też piłkarzy reprezentacji. Z kolei DBU twierdzi, że chce załatwić sprawę otwarcie i po dżentelmeńsku, bez niepotrzebnych spekulacji.



Również duńskie media nie rozumieją decyzji DBU. Dziennik "Jyllands Posten" przypomniał, że Hareide prowadził drużynę narodową w 36 meczach, z których tylko trzy przegrał. Odniósł 17 zwycięstw, a 16 spotkań zakończyło się remisem.



"Czas podania tak ważnej decyzji jest co najmniej dziwny i z pewnością niepokojący" - skomentowała gazeta.



- To nie jest zwolnienie. Kontrakt wygasa wraz z zakończeniem ME w przyszłym roku, jeżeli się do nich zakwalifikujemy, więc mamy prawo go nie przedłużać tak samo jak mamy prawo do zmiany przyszłościowej koncepcji drużyny narodowej - wyjaśnił Peter Moeller, dyrektor w DBU odpowiedzialny m.in. za trenerów reprezentacji oraz ich rozwój.

