Zidane go nie chciał, wziął Arsenal. Młodzieżowy mistrz Europy w Londynie

Xavi Simons, określany mianem największego talentu La Masii od czasów Leo Messiego, zdecydował się na przenosiny do PSG. 16-latek podpisał kontrakt do 30 czerwca 2022 roku. Natomiast do Betisu przeniósł się Nabil Fekir. Oto najciekawsze wydarzenia z rynku transferowego z 23 lipca.

Jeszcze kilka tygodni temu mówiło się, że nowym klubem Hiszpana może być AC Milan. Ostatnio natomiast pisano, że będzie to Tottenham. Kogutom jednak nie odpowiadało, że w umowie nie znalazłby się zapis o możliwości wykupienia pomocnika po najbliższym sezonie z Realu. I odstąpiły od wypożyczenia. Chętnie przystał na nie Arsenal.

Zidane nie zmienił zdania

O transakcji poinformowały w czwartek oba kluby. Umowa z pomocnikiem ma obowiązywać do końca sezonu, po czym piłkarz wróci do stolicy Hiszpanii. Bo choć Zinedine Zidane nie widzi go w składzie, Królewscy nie chcą się go definitywnie pozbywać. Londyńczycy obawiali się, że po zerwaniu więzadeł przez Marco Asensio francuski trener będzie chciał zatrzymać Ceballosa, ale nic takiego się nie stało.



Dani Ceballos joins us on a season-long loan from Real Madrid



#HolaDani — Arsenal FC (@Arsenal) July 25, 2019





Umiejętności Dani ma ogromne. W 2017 roku podczas rozgrywanych w Polsce mistrzostw Europy do lat 21 został uznany za najlepszego piłkarza turnieju. Jego drużyna zdobyła wówczas srebrny medal. Natomiast w tym roku świętował w Hiszpanią triumf w tej imprezie, która odbyła się we Włoszech i San Marino. Wyróżnił się m.in. w grupowym meczu z Polską, wygranym 5:0. 22-latek zdobył jedną z bramek, popisując się efektownym strzałem z rzutu wolnego.

Źródło: CYFRASPORT / Newspix.pl Ceballos popisał się pięknym uderzeniem z Polakami

Do Realu Madryt trafił w 2017 roku z Betisu Sewilla. W barwach Królewskich zaliczył we wszystkich rozgrywkach 56 meczów i strzelił pięć goli. W Arsenalu będzie mógł zastąpić Aarona Ramseya, który po wygaśnięciu kontraktu przeniósł się do Juventusu.

Urodzony 7 sierpnia 1996 roku Ceballos występuje już także w seniorskiej reprezentacji Hiszpanii - rozegrał dotychczas sześć meczów i strzelił jednego gola.

Francuz też podpisał

To nie koniec transakcji w Londynie. Także w czwartek Kanonierzy podpisali kontrakt z 18-letnim obiecującym obrońcą Williamem Salibą z Saint-Etienne. Nadchodzący sezon Francuz spędzi jednak w swoim ostatnim klubie na zasadzie wypożyczenia. Do Arsenalu dołączy za rok.