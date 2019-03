"Zizou", mamy problem. Nie wszyscy są zadowoleni z powrotu

Fortuna na transfery dla Zidane'a. Wielkie gwiazdy na celowniku Prezydent Realu... czytaj dalej » W sezonie 2017/2018, ostatnim pełnym za pierwszej kadencji Zidane’a, Ceballos wystąpił zaledwie w 22 meczach, z czego tylko dwanaście razy zagrał w Primera Division. W tym czasie piłkarz strzelił dwa gole.

Jego rzadkie występy były sporą niespodzianką – to właśnie "Zizou" zaaprobował jego transfer z Betisu latem 2017 roku. Wątpliwe, by po powrocie Francuza sytuacja 22-letniego zawodnika zmieniła się na lepsze.

Miałby problem, gdyby został

We wrześniu ubiegłego roku Ceballos udzielił głośnego wywiadu dziennikowi "Marca". Dał w nim do zrozumienia, że Zidane potraktował go niesprawiedliwe. Wątpliwe, by były/obecny szkoleniowiec zapomniał o tej rozmowie.

- To on musiałby wytłumaczyć, dlaczego nie otrzymywałem szans. Pracowałem, robiłem wszystko, żeby nie miał wyboru, ale po pewnym czasie zrozumiałem, że to niemożliwe. Kiedy mijają tygodnie, a ty nie czujesz się potrzebny, to jest ci ciężko. Był taki moment, kiedy traciliśmy 15 punktów do pierwszego miejsca w lidze, nadal graliśmy w Lidze Mistrzów, ale ja nie pojawiłem się na boisku. Uznałem ten sezon za stracony – wyznał Ceballos.

Źródło: Getty Images Zidane nie stawiał na Daniego Ceballosa

- Jeszcze w styczniu zatrudniłem prywatnego trenera, który pomógł mi w utrzymaniu formy, bym był gotowy na przygotowania przed następnym sezonem. To było jasne, że gdyby Zidane został, to miałbym problem, ale z przyjściem Julena Lopetegui wszystko się zmieniło – mówił.

- Pytałem Zidane’a, dlaczego nie gram i mówiłem, że tego nie rozumiem. On odpowiedział, że innych piłkarzy ceni bardziej ode mnie. Postawił sprawę jasno, nie czuję do niego żalu. Kiedy byłem mały oglądałem jego mecze, wszędzie był gwiazdą i może nie rozumie, jak to to jest, gdy zawodnik siedzi na ławce. W przyszłości będzie dla niego lepiej, jeśli nie będzie popełniał takich samych błędów, co w Madrycie – zakończył.

Bale też się nie cieszy

W finałowym spotkaniu poprzedniej edycji Ligi Mistrzów Bale usiadł na ławce rezerwowych. Na murawie pojawił się w 61. minucie, gdy Real remisował z Liverpoolem 1:1 (skończyło się 3:1). Po chwili Walijczyk popisał się fenomenalnym uderzeniem przewrotką, a później zdobył drugą bramkę po błędzie bramkarza The Reds. Jednak po meczu piłkarz dał upust swojej złości.

- Ja muszę grać co tydzień, a w tym sezonie tak nie było. Miałem kontuzję w piątym-szóstym tygodniu sezonu, ale później byłem zdrowy. Muszę porozmawiać z moim agentem i zobaczyć, co będzie najlepszym rozwiązaniem. Byłem bardzo zawiedziony, że nie wyszedłem w pierwszym składzie, zasłużyłem na to, ale to trener podejmuje decyzje – wyznał zawodnik.

Źródło: Getty Images Gareth Bale i Zidane nie zawsze potrafili się dogadać

Koniec końców Bale nie zmienił pracodawcy. Zapewne pomógł fakt, że z dalszej pracy w klubie wraz z końcem maja zrezygnował Zidane.

"Perez obiecał Zidane’owi, że będzie miał decydujący wpływ na najważniejsze decyzje, w tym personalne. W innym wypadku na pewno by nie wrócił. To zła wiadomość dla niektórych, w tym Bale’a. Walijczyk i Zidane nie przepadają za sobą. Kiedy Bale potrzebował wsparcia i słów, że jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, Zidane wspomógł go ciszą. Ich relacja pogorszyła się jeszcze bardziej w sezonie 2017/2018" – powiedział ekspert stacji BBC Guillem Balague.

Teraz odejście Bale'a jest jeszcze bardziej prawdopodobne.