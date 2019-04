35 lat i 42 trofea. Dani Alves rekordzistą wszech czasów

Dani Alves wrócił do Juazeiro

Video: Instagram/Danialves23

22.06 | Wychował się w skrajnej biedzie, ale zrobił wszystko by się z niej wyrwać. Przybył do Europy i w klubowej piłce wygrał absolutnie wszystko. Teraz Dani Alves wrócił w miejsce, gdzie dorastał, pokazał jak żył. Zaprosił też do gry na "jego boisku" Leo Messiego i Neymara.

