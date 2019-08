40 tysięcy kibiców na trybunach, dziesiątka na plecach. Alves zaprezentowany w Sao Paulo

Po 17 latach gry w Europie Dani Alves wrócił do ojczyzny. Brazylijczyk podpisał kontrakt z Sao Paulo. Wcześniej prawy obrońca występował w barwach mistrza Francji PSG.

Już sam przylot do Sao Paulo wywołał u Brazylijczyków istne szaleństwo. Można było być pewnym, że jeszcze goręcej będzie podczas wieczornej prezentacji 36-latka, który w czerwcu rozstał się z PSG. Trójkolorowi będą jego drugim brazylijskim klubem w karierze, po EC Bahia, w którym zaczynał karierę. Kontrakt podpisał do 2022 roku.

"Wyjątkowy moment"

Po konferencji prasowej piłkarz udał się już w nowych, białych barwach na Estadio do Morumbi. Prezentację na żywo obejrzało 40 tysięcy kibiców. W internecie, jak podaje hiszpański "AS", 170 tysięcy.

- To dla mnie wyjątkowy moment - powiedział przez mikrofon Alves, którego rozpierała duma.

Na scenie pojawili się także najbardziej znani piłkarze tego klubu - wielokrotni reprezentanci Brazylii Kaka i Luis Fabiano. Serdecznych uścisków nie było końca.

To właśnie od tego pierwszego Alves otrzymał nietypową, jak na prawego obrońcę, koszulkę z numerem 10 na plecach. To tylko pokazuje, jak 115-krotny reprezentant Canarinhos jest traktowany w ojczyźnie, do której wraca po 17 latach.

Walczy o kolejne trofea

Zapowiedział, że w kadrze chce jeszcze trochę pograć. - Potrzebowałem solidnego i stabilnego projektu, chcę spełnić marzenie o występie w mistrzostwach świata w 2022 roku, dlatego potrzebuję zespołu, który może odnieść sukces. Nie zamierzam kończyć kariery, mam znacznie więcej celów - podkreślił ambitny piłkarz.

- Przychodzę po to, by Sao Paulo nie czekało długo na tytuły. Przyjmuję to wyzwanie - dodał.

Źródło: gettyimages.com Dani Alves został przywitany w Sao Paolo jak król

36-latek łącznie w swojej kolekcji ma 43 różne trofea. Jest pod tym względem światowym rekordzistą.

Już po ceremonii na swoim Instagramie napisał: "Dziękuję wszystkim za to uczucie, za ten szacunek... Nie macie pojęcia, jak bardzo cieszę się ze spełnienia tego marzenia!".



Wyświetl ten post na Instagramie. Obrigado a todos por esse carinho, por esse respeito.... vocês não têm a mínima ideia do quanto eu estou feliz de realizar esse sonho! #ObrigadomeuDeus #GoodCrazyInThaHouse Post udostępniony przez DanialvesD2 My Twitter (@danialves) Sie 6, 2019 o 6:21 PDT

Były piłkarz m.in. Sevilli, Barcelony i Juventusu na przełomie czerwca i lipca w roli kapitana, w miejsce kontuzjowanego Neymara, poprowadził drużynę narodową do zwycięstwa w Copa America. Został także wybrany na najlepszego zawodnika turnieju w Brazylii.