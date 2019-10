"Miasto pełne pie****nych rasistów". Dani Alves z ulgą opuścił Paryż

Brazylijczyk to prawdziwy obieżyświat. Grał w Hiszpanii, Włoszech czy właśnie we Francji. Wszędzie osiągał sukcesy, ale akurat pobytu w tym ostatnim kraju nie wspomina dobrze.

Jemu nic nie zrobili

- Paryż to miasto wywołujące sporo stresu. Niezbyt mi się tam podobało. Kiedy przyjeżdżasz do miasta na tydzień, z pewnością będą to wakacje życia, ale jak masz zostać dłużej, robi się męczące - stwierdził Brazylijczyk w wywiadzie udzielonym "O Globo".

Chóralne śpiewy, okrzyki i balony. Sao Paulo oszalało na punkcie Daniego Alvesa Przybycie Dani... czytaj dalej » Jak zdradził, największym problemem Paryża jest rasizm. - Przypomina mi nieco moje Sao Paulo, ale jest to miasto pełne pie****nych rasistów. Mnie nigdy nic nie zrobili, bo wiedzieli, że bym ich pogonił, ale widziałem, jak traktowali moich przyjaciół - dodał 36-letni dziś piłkarz.

Alves przyznał, że z problemem zetknął się również w Hiszpanii, ale były to pojedyncze przypadki. - Tam ludzie nawet wyglądają jak Brazylijczycy. Uśmiechają się, żyją na ulicach i mają mnóstwo energii - wspomina.

Kariera bogata w puchary

Brazylijczyk przybył na Stary Kontynent w 2002 roku i pozostał na nim aż do lata 2019, kiedy podpisał kontrakt z Sao Paulo. Przez 17 lat był gwarantem sukcesów, dla każdego z klubów, w którym grał. Zdobył 40 trofeów, co daje mu miano jednego z najbardziej utytułowanych piłkarzy w historii.

Jego wielka europejska przygoda zaczęła się w Sevilli od wygrania Pucharu Hiszpanii. Później przyszły niezliczone triumfy z Barceloną, a kiedy w Katalonii uznali, że czas na zmianę warty, Brazylijczyk ruszył, by laury zbierać w barwach Juventusu i PSG. W międzyczasie były jeszcze wielkie dni w koszulce narodowej.

Lista trofeów Daniego Alvesa:

3 x Liga Mistrzów

2 x Puchar UEFA (dziś Liga Europy)

4 x Superpuchar Europy

3 x klubowe mistrzostwo świata

6 x mistrzostwo Hiszpanii

5 x Puchar Hiszpanii

5 x Superpuchar Hiszpanii

1 x mistrzostwo Włoch

1 x Puchar Włoch

2 x mistrzostwo Francji

1 x Puchar Francji

1 x Puchar Ligi Francuskiej

2 x Superpuchar Francji

2 x Puchar Konfederacji

2 x Copa America

Do tego wszystkiego dochodzi mistrzostwo świata do lat 20, które z reprezentacją Brazylii wywalczył w 2003 roku.