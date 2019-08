Chóralne śpiewy, okrzyki i balony. Sao Paulo oszalało na punkcie Daniego Alvesa

Kapitan reprezentacji Brazylii spędzał ostatnio wakacje w Fortalezie. Do Sao Paulo przyleciał w poniedziałek. Mógł spodziewać się entuzjastycznego powitania, ale chyba nie że aż takiego.

Rekord na prezentacji?

Tysiące kibiców, chóralne śpiewy, okrzyki, race, balony - to wszystko towarzyszyło Alvesowi, któremu przemieszczanie się w tłumie przychodziło z trudem.

"Spełniło się marzenie piłkarza" - napisał później Brazylijczyk na swoim Instagramie.



Wyświetl ten post na Instagramie. “Sonho de torcedor realizado pelo jogador” #GoodCrazyInThaHouse Post udostępniony przez DanialvesD2 My Twitter (@danialves) Sie 5, 2019 o 12:56 PDT





We wtorek wieczorem Alves, który ma otrzymać numer 10 na koszulce, zostanie zaprezentowany na stadionie Morumbi podczas specjalnej ceremonii, na którą sprzedano już ponad 21 tysięcy biletów. Zarząd klubu spodziewa się, że frekwencja przekroczy nawet 45 tysięcy. Tyle fanów Sao Paulo witało w 2011 roku innego idola Luisa Fabiano. 17 lat w Europie wystarczy. Dani Alves wrócił do ojczyzny To koniec pewnej... czytaj dalej »

Rekordzista

O odejściu z PSG 36-letni prawy obrońca poinformował w czerwcu. W Paryżu występował od 2017 roku i w tym czasie zdobył dwukrotnie mistrzostwo i raz Puchar Francji. Łącznie w swojej kolekcji ma 43 różne trofea. Jest światowym rekordzistą pod tym względem. I chociaż, jak sam przyznał, mógł "wybrać dowolne miejsce" na kontynuowanie kariery, to zdecydował się po 17 latach wrócić do ojczyzny. Sao Paulo będzie jego drugim brazylijskim klubem w karierze, po EC Bahia, w której zaczynał karierę. Kontrakt podpisał do 2022 roku.

Były piłkarz m.in. Sevilli, Barcelony i Juventusu w reprezentacji rozegrał 115 meczów. Na przełomie czerwca i lipca w roli kapitana, w miejsce kontuzjowanego Neymara, poprowadził drużynę narodową do zwycięstwa w Copa America. Został także uznany najlepszym zawodnikiem turnieju w Brazylii.