Media: Dani Alves trafi do aresztu

Video: Eurosport

Gorące przywitanie Daniego Alvesa na lotnisku w Sao Paulo

Dani Alves opuścił PSG i bardzo szybko znalazł nowy klub. Mimo że prawy obrońca ma już 36 lat, to z Sao Paulo podpisał kontrakt do 2022 r. Na lotnisku w Brazylii witały go tłumy.

