W grudniu przeszedł operację serca, w niedzielę może zagrać w meczu

Problemy z sercem i przerwana kariera Daleya Blinda Pod znakiem... czytaj dalej » 29-latek miał poważne problemy kardiologiczne po meczu w Lidze Mistrzów z Valencią (0:1), rozegranym 10 grudnia. Szczegółowe badania wykazały zapalenie mięśnia sercowego i konieczność wszczepienia urządzenia monitorującego pracę tego organu. Kariera Blind stanęła pod znakiem zapytania.

Do treningów powrócił w minionym tygodniu, a już w niedzielę ma szansę wystąpić w wyjazdowym meczu z Utrechtem.

Trudna droga wszechstronnego piłkarza

Holender w lipcu 2018 roku wrócił do Ajaxu po czterech sezonach spędzonych w Manchesterze United. Ówczesny trener Czerwonych Diabłów Portugalczyk Jose Mourinho nie widział dla niego miejsca w składzie. W rozgrywkach 2017/18 wystąpił tylko w siedmiu meczach Premier League.



Daley Blind is set to return to Ajax's squad after a two month absence because of heart muscle inflammation pic.twitter.com/YLht477w5t — Goal (@goal) February 8, 2020

Blind jest wszechstronnym piłkarzem, może grać zarówno w obronie, jak i w pomocy. W drużynie narodowej wystąpił w 66 spotkaniach. Jest synem Danny'ego Blinda, byłego zawodnika, reprezentanta, a następnie trenera reprezentacji "Pomarańczowych".

Ajax po 21 kolejkach jest liderem holenderskiej Eredivisie. Utrecht zajmuje 7. miejsce w tabeli, tracąc do klubu z Amsterdamu 16 punktów. Ostatnie ligowe spotkanie obu drużyn zostało rozegrane 10 listopada. Ajax wygrał wówczas aż 4:0.