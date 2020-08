Media: kilku piłkarzy Chelsea zakażonych koronawirusem

O Chelsea pisało się w ostatnich dniach i tygodniach sporo. Zwykle medialne wzmianki mogły cieszyć trenera Franka Lamparda, bo dotyczyły poważnych wzmocnień drużyny. Tak było z Timo Wernerem, Hakimem Ziyechem, Benem Chilwellem, czy na razie niedopiętym transferem Kaia Havertza.

Przebywają w izolacji

Kolejny transfer Chelsea. Obrońca za 50 milionów funtów Chelsea nie... czytaj dalej » Tym razem jest zgoła inaczej i na szkoleniowca The Blues spadł spory ciężar. Jak donosi w czwartek "Dailystar", "kilku" zawodników Chelsea jest zakażonych koronawirusem. Owi gracze mieli przejść testy pod koniec ubiegłego tygodnia, otrzymać wynik pozytywny i obecnie przebywać w izolacji. Pewnym jest, że w odosobnieniu pozostaną co najmniej 10 dni, podczas których będą oczekiwać na wyniki kolejnych testów. O dacie powrotu do treningów na razie trudno mówić.

Po tych doniesieniach z klubem ze Stamford Bridge próbowała skontaktować się agencja Reutera, która nie uzyskała jednak odpowiedzi na pytanie, którzy gracze zostali zakażeni.

"Dailystar" dodaje, że piłkarze, u których wykryto obecność koronawirusa, nie brali udziału w zajęciach z resztą drużyny, dlatego nie ma zagrożenia, że zainfekowani mogli zostać ich koledzy.

Już wcześniej zakażenie przeszedł skrzydłowy Chelsea Callum Hudson-Odoi.

Rozgrywki Premier League w sezonie 2020/21 wystartują 12 września. Dwa dni później Chelsea zagra z Brighton.

W ostatnich tygodniach o infekcjach w swoich drużynach poinformowały Sheffield United, właśnie Brighton i West Ham.