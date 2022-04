Media: Haaland ustalił warunki kontraktu z Manchesterem City. Ma zarabiać najlepiej w Premier League

Agent i ojciec Haalanda polecieli do Barcelony

Video: SNTV

Mino Raiola, agent Erlinga Haalanda, oraz ojciec norweskiego piłkarza polecieli do Barcelony, gdzie odbyli rozmowy z prezydentem Dumy Katalonii Joanem Laportą. Głównym tematem było przedstawienie projektu, który zachęciłby Haalanda do przejścia do Barcelony.

