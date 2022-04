"Początek pokera". Agent Lewandowskiego w Monachium

Hiszpanie podzieleni w sprawie Lewandowskiego W niedzielę... czytaj dalej » W ostatnich miesiącach przede wszystkim dziennik "Bild" zwracał uwagę, że Lewandowski ma być "rozczarowany" postawą Bayernu, który zwleka z rozpoczęciem negocjacji dotyczących nowego kontraktu. Polak chciałby przedłużyć umowę o dwa lata, do czerwca 2025 roku, a także dostać podwyżkę.

Jednak prezes Oliver Kahn oraz dyrektor sportowy Hasan Salihamidzić do tej pory nie podjęli rozmów. Zapewniali jedynie, że chcą zatrzymać Polaka przynajmniej do końca obecnej umowy, do lata 2023.

Wiele wskazuje na to, że obie strony w końcu usiądą do stołu i porozmawiają o możliwych opcjach. W środę w stolicy Bawarii spodziewany jest agent Lewandowskiego.

Będzie negocjować

Monachijski dziennik "TZ" jest przekonany, że wizyta Zahaviego nie jest przypadkiem, a kwestia przyszłości "Lewego" to priorytet. "Dziś początek transferowego pokera" – napisano w tytule artykułu w serwisie tz.de.

"Jego (Lewandowskiego) przyszłość będzie dziś tematem dyskusji, bo według informacji TZ agent Pini Zahavi pojawi się w środę w Monachium, by negocjować z szefami Bayernu i wyjaśnić, jak wygląda sytuacja dotycząca ich czołowego napastnika" – czytamy.

The Lewandowski 'poker' is about to start. Pini Zahavi will be in Munich tomorrow to hold talks with Bayern bosses and clarify the striker's future. Amid all names being speculated, the priority for Bayern is to extend Lewandowski's contract [@kessler_philipp, @menzellopez] pic.twitter.com/9qhZN5YmMg — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 26, 2022





Zdaniem magazynu "Kicker" w ostatnich dniach Bayern negocjował nowe umowy z innymi ikonami klubu: Thomasem Muellerem i Manuelem Neuerem. Obaj – podobnie jak "Lewy" – mają kontrakty do czerwca 2023 i obaj otrzymali propozycję przedłużenia o rok. W przypadku rozegrania określonej liczby spotkań i sukcesów sportowych kontrakty mogą zostać jednak przedłużone o kolejne 12 miesięcy, do czerwca 2025. Ponoć zainteresowane strony są blisko porozumienia.

"Należy spodziewać się, że Lewandowski również otrzyma propozycję kontraktu do 2024 roku. To, czy Polak przyjmie taką ofertę, wciąż pozostaje sprawą otwartą" - napisał "Kicker".

Lewandowski: niełatwa sytuacja

Po tym, jak w ostatni weekend Bayern zapewnił sobie dziesiąte z rzędu mistrzostwo Niemiec dzięki wygranej nad Borussią Dortmund (3:1), Lewandowski udzielił krótkiego wywiadu stacji Sky. Polak zapytany o negocjacje wyjawił, że "niedługo odbędzie się spotkanie", ale "sam nie wie, co się wydarzy". Gdy zapytano go o to, czy chce zostać w monachijskim zespole, odparł: "O tym muszą być przekonane obie strony. To niełatwa sytuacja."

Zdaniem hiszpańskich mediów poważnie zainteresowana sprowadzeniem Lewandowskiego jest Barcelona, jednak do żadnych rozmów między klubami nie doszło. Niewykluczone, że więcej wyjaśni się po spotkaniu Zahaviego z przedstawicielami Bayernu.

W meczu z Borussią polski napastnik zdobył jedną z bramek. Na koncie ma już 33 gole w obecnym sezonie Bundesligi i pewnie zmierza po siódmy w karierze tytuł króla strzelców.