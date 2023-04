Wyjątkowy stadion, godny rywal. PZPN szykuje pożegnanie Błaszczykowskiego

Podano ceny biletów na mecz Polska - Niemcy. Kibice muszą przygotować się na spory wydatek Piłkarska... czytaj dalej » O pomyśle pożegnania Błaszczykowskiego na stadionie PGE Narodowym Kulesza wspomniał w rozmowie z Radiem Białystok.

- Zadzwoniłem do Kuby Błaszczykowskiego, rozmawiałem z nim i Kuba wyraził chęć pożegnania - przyznał Kulesza.

Inicjatywa brzmi interesująco. 37-letni dziś Błaszczykowski po raz ostatni w reprezentacyjnych barwach wystąpił we wrześniu 2019 roku w eliminacjach do mistrzostw Europy. W spotkaniu z Austrią zagrał 19 minut.

Później piłkarza trapiły liczne kontuzje, które uniemożliwiały mu powrót na boisko w meczach kadry narodowej. Oficjalnie jednak piłkarz Wisły Kraków reprezentacyjnej kariery nie zakończył.

"Rozmowy dopiero trwają"

Występ podczas meczu Polska - Niemcy byłby znakomitą okazją do pożegnania piłkarza, który w biało-czerwonych barwach wystąpił 108 razy, strzelając w czasie 13-letnich występów w kadrze 21 goli.

O szczegółach tej inicjatywy wiadomo jednak niewiele. Scenariusz ewentualnego występu Błaszczykowskiego na stadionie PGE Narodowy dopiero się tworzy.

- Nie mogę powiedzieć, czy Kuba zagra, bo to jest decyzja należąca do selekcjonera - stwierdził prezes PZPN w rozmowie z eurosport.pl. - Rozmowy na ten temat dopiero trwają, nie mogę więc udzielić żadnych konkretnych informacji - powiedział, dopytywany o to, czy Błaszczykowski wejdzie na boisko jako uczestnik spotkania, czy zostanie oficjalnie pożegnany przed lub w trakcie meczu.