Czołowy agent piłkarski zawieszony. Wielkie transfery pod znakiem zapytania

Luka Jović przejdzie do Realu Madryt?

Hiszpański dziennik sportowy "Marca" podała, że Eden Hazard "jest o krok od przenosin do Realu Madryt". Zdaniem belgijskiego dziennikarza sprawa nie jest aż tak oczywista.

Paul Pogba traci szacunek Jose Mourinho. Portugalczyk pozbawił go właśnie funkcji drugiego kapitana zespołu. W tygodniu trener odsunął Francuza od składu na mecz Carabao Cup z Derby, jak będzie w kolejnych spotkaniach?

W środę Włoska Federacja Piłkarska (FIGC) nałożyła na Raiolę trzymiesięczny zakaz działalności transferowej na tamtejszym rynku (do 9 sierpnia, czyli zamknięcia okna transferowego w Premier League).

W piątek wieczorem kara została rozszerzona przez Komitet Dyscyplinarny FIFA na skalę światową.

Pochodzący z Włoch Holender nie miał najlepszych stosunków z FIGC, a ich relacje pogorszyły się, po tym jak agent stwierdził, że federacja nie robi wystarczająco dużo, aby ochronić piłkarzy przed ksenofobią, a w szczególności rasizmem.

Włoska Federacja Piłkarska nie podała powodów kary dla Raioli, jednak włoskie media spekulowały, że może być to efekt nieprawidłowości związanych z Gianlucą Scamaccą, który został wytransferowany z Sassuolo do Zwolle. Agent zapowiedział złożenie apelacji, twierdząc, że to forma rewanżu.

"Kara jest kwestią polityczną, bez poszanowania litery prawa" - ocenił Raiola.

"Przypuszczam, że FIGC nie wybaczył mi otwartej krytyki stanu włoskiego futbolu oraz ich roli w walce z problemem rasizmu" - napisał agent w oświadczeniu.

Konsekwencje dla rynku

Rozszerzenie jego zawieszenia na cały świat może zahamować przeprowadzenie latem kilku głośnych transferów.

Raiola reprezentuje m.in. Paula Pogbę, Matthijsa de Ligta, Moise Keana czy Zlatana Ibrahimovicia. Media szeroko komentowały możliwe przenosiny francuskiego pomocnika Manchesteru United do Realu Madryt za 160 mln funtów. Z kolei de Ligt ma być na celowniku Barcelony.

Oprócz 51-letniego Holendra zdyskwalifikowany został także jego kuzyn, również agent, Vincenzo Raiola. Został on zawieszony na dwa miesiące.