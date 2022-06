Selekcjonera trapi wciąż ten sam problem. "Tutaj mamy deficyt"

01.06 | Reprezentacja Polski trenowała na stadionie Śląska we Wrocławiu przed meczem z Walią w Lidze Narodów.

31.05 | Walia z Garethem Bale'm trenowała we wtorek we Wrocławiu przed meczem z Polakami.

Reprezentacja Walii trenowała we Wrocławiu

Polacy odwrócili losy meczu. Świetne otwarcie Ligi Narodów Środowy mecz... czytaj dalej » Biało-Czerwoni we Wrocławiu zdołali odwrócić losy spotkania. Ich bohaterami zostali rezerwowi - Jakub Kamiński i Karol Świderski.

Dzięki zwycięstwu z teoretycznie najsłabszym rywalem w grupie Polska znacząco zwiększyła swoje szanse na utrzymanie w najwyższej dywizji rozgrywek. Cel na środowy wieczór po części został więc zrealizowany.

Drugim, jeszcze ważniejszym zadaniem, jakie stoi przed Michniewiczem, jest przygotowanie kadry do listopadowych mistrzostw świata w Katarze. Spotkania Ligi Narodów są zatem swojego rodzaju poligonem, na którym każdy z piłkarzy otrzyma okazję, by potwierdzić, że warto mu zaufać.

Michniewicz: w dalszym ciągu nie wiemy, co z lewą stroną

Michniewicz przyznał jednak, że po pierwszym meczu ciężko o wyciągnięcie dostatecznych wniosków. Na razie pewni wylotu na mundial są praktycznie tylko najbardziej doświadczeni zawodnicy, którzy od lat są filarami Biało-Czerwonych.

Niespodziewani bohaterowie meczu. Oceniliśmy reprezentantów Polski Polska pokonała... czytaj dalej » - Na decyzję jest za wcześnie. Dowiedziałem się tego, co wiemy wszyscy, czyli że trzon reprezentacji jest stabilny. Kamil Glik, Jan Bednarek, Grzegorz Krychowiak, cieszy mnie postawa Piotra Zielińskiego, bo on lubi grać, gdy jest tłok, fantastycznie obraca się z piłką. To wszystko wiedzieliśmy - podkreślił 52-letni szkoleniowiec.

O największy ból głowy wciąż przyprawia go pozycja, która w ostatnich latach była zdecydowanie najsłabiej obsadzoną. Chodzi oczywiście o lewą stronę defensywy.

- W dalszym ciągu nie wiemy, co z lewą stroną. Dziś szansę dostał Puchacz. Myślę, że w kolejnych meczach będą też inni dostawali szansę, bo przede wszystkim tutaj mamy deficyt. Przyglądamy się wielu zawodnikom mogącym występować na tej pozycji - zapewnił Michniewicz.

Kolejne dwa mecze w Lidze Narodów Polacy rozegrają na wyjeździe - 8 czerwca z Belgią w Brukseli oraz 11 czerwca z Holandią w Rotterdamie, a 14 czerwca zmierzą się z Belgią w Warszawie.