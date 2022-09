Michniewicz: mam wiele zastrzeżeń

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ POLSKA - HOLANDIA W EUROSPORT.PL

W czwartkowy wieczór gospodarze na Stadionie Narodowym zagrali słabo. Byli tłem dla Holendrów, którzy odnieśli zasłużone zwycięstwo.

- Z mojego punktu widzenia, jako osoby, która jest odpowiedzialna za przygotowanie i wybór strategii, to mam wiele zastrzeżeń, jak się ten mecz ułożył i potoczył. Trzeba jednak pamiętać, że Holandia to jedna z najlepszych drużyn w Europie. Jedzie na mundial trochę z innej pozycji niż my, w wielu rozgrywkach i turniejach uchodzi za faworyta, nawet kandydata do wygrania, a my - choć też mamy swoje ambicje - to jednak jesteśmy w innym miejscu - powiedział Michniewicz na konferencji prasowej.

Czesław Michniewicz o gwizdach kibiców

Jak przyznał, w jakimś stopniu może zrozumieć gwizdy kibiców, które w czwartek pożegnały jego zespół.



- Z punktu widzenia kibica, jak reprezentacja, czyli jego ukochana drużyna, przegrywa, to zawsze jest zawód i stąd mogę zrozumieć te gwizdy. Zresztą zapłacili za bilety, mają do tego prawo, ale jednak o klasie rywala też należy pamiętać - dodał.



Według niego kluczowe przy straconych bramkach okazało się, że podania wyprowadzające strzelców na czystą pozycję były na jeden kontakt.



- Holendrzy może nie stworzyli wiele klarownych okazji, ale składnych akcji przeprowadzili dużo więcej, a my zdecydowanie za mało. Poza tym w podobny sposób, jak dziś drugiego gola, straciliśmy już trzecią bramkę w Lidze Narodów, czyli po stracie piłki na własnej połowie. Z drugiej strony, grając przeciw takiej drużynie, takie sytuacje, jaką miał na początku drugiej połowy Arek Milik, trzeba strzelić - nadmienił.



- Później szybko straciliśmy drugą bramkę, a po niej już nie wróciliśmy do lepszej gry z początku drugiej połowy. Z kolei Holandia przy prowadzeniu 2:0 skupiła się na kontroli gry, jej piłkarze byli dobrze rozstawieni na boisku, łatwo utrzymywali się przy piłce, a my nie byliśmy w stanie nic na to poradzić - powiedział Michniewicz.

Źródło: PAP/Leszek Szymański Czesław Michniewicz ma wiele zastrzeżeń po meczu z Holandią

Czesław Michniewicz o Lewandowskim i Miliku

Zieliński dostrzegł jasne strony meczu z Holandią. "Wyciągniemy z niego coś dobrego" Reprezentacja... czytaj dalej » Selekcjoner zauważył, że polska defensywa po raz pierwszy zagrała w zestawieniu Bednarek - Glik - Kiwior.



- Po raz pierwszy zgraliśmy taką trójką środkowych obrońców, każdy z nich był w innej sytuacji przed tym meczem, ale chcieliśmy zobaczyć, jak ta trójka będzie funkcjonować. Poza tym bardzo chcieliśmy zobaczyć, jak będzie się prezentował Arek Reca, jedyny lewonożny obrońca czy wahadłowy na takim poziomie, jak Serie A, ale wypadł nam ze składu z powodu kontuzji. Grał za niego Nicola Zalewski i dopóki miał siłę, nie wyglądało to źle, jednak też musieliśmy go oszczędzić na mecz z Walią - tłumaczył Michniewicz.



Odniósł się także do wspólnej gry Roberta Lewandowskiego i Milika, czyli duetu napastników.



- W drugiej połowie grało dwóch napastników, ale nie pamiętam ich wspólnej akcji, jakiejś bliższej współpracy. To wcale nie jest takie łatwe, żeby to dobrze funkcjonowało. Robert i Arek muszą więcej ze sobą pograć, a ostatnio nie za często mieli ku temu okazję - wskazał.

Czesław Michniewicz: jedziemy do Walii z nożem na gardle

Porażki Biało-Czerwonych i Walii z Belgią (1:2) sprawiły, że sytuacja na dole tabeli grupy A4 Ligi Narodów nie zmieniła się. Polacy nie mogą przegrać w Cardiff, bo w innym przypadku spadną z najwyższej dywizji tych zmagań.



- Jedziemy do Walii z nożem na gardle, ale liczyliśmy się z tym, że tak może być, bo z Holandią nie wygraliśmy chyba 43 lata i ten problem nie pojawił się dziś. Mimo to wszystko zależy od nas, nie musimy liczyć na nikogo innego. Nie jest łatwa sytuacja, ale musimy sobie poradzić - stwierdził Michniewicz.

Polska - Holandia 0:2 (0:1)

Bramki: Cody Gakpo (14.), Steven Bergwijn (60.).



Polska: Wojciech Szczęsny - Jan Bednarek, Kamil Glik, Jakub Kiwior - Przemysław Frankowski (79. Bartosz Bereszyński), Grzegorz Krychowiak, Karol Linetty (46. Arkadiusz Milik), Piotr Zieliński (86. Mateusz Łęgowski), Sebastian Szymański (70. Mateusz Klich), Nicola Zalewski (79. Michał Skóraś) - Robert Lewandowski.



Holandia: Remko Pasveer - Jurrien Timber, Virgil van Dijk, Nathan Ake - Denzel Dumfries, Teun Koopmeiners (6. Steven Berghuis, 75. Kenneth Taylor), Frenkie de Jong (46. Marten de Roon), Cody Gakpo, Daley Blind - Steven Bergwijn (75. Wout Weghorst), Memphis Depay (52. Vincent Janssen).