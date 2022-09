Michniewicz: potrzebujemy punktu i trzeba go zdobyć

31.05 | Walia z Garethem Bale'm trenowała we wtorek we Wrocławiu przed meczem z Polakami.

Polacy dolecieli do Cardiff. "Już czekają pierwsi kibice" Polscy piłkarze... czytaj dalej » Biało-Czerwoni w niedzielę będą walczyć z Walią o utrzymanie w gronie 16 najlepszych drużyn Ligi Narodów. Nie mogą sobie pozwolić na porażkę, bo to oznaczałoby spadek do niższej dywizji tych rozgrywek. 1 czerwca we Wrocławiu pokonali tego rywala po trudnym meczu 2:1.

Zmiany w kadrze

Polacy muszą wyciągnąć wnioski z bardzo słabego meczu na PGE Narodowym z Holandią, który w czwartek przegrali 0:2. Czy w Cardiff powinni grać dwójką napastników?

- Zagraliśmy 10 minut dobrze w tym systemie, a potem nie było już tego widać. Liczy się, jak zawodnicy wykonują swoje zadania. W niedzielę okaże się, jak wyjdziemy na mecz - powiedział Michniewicz.

- Dla mnie każdy mecz w reprezentacji jest ważny. Chcemy utrzymać się w Lidze Narodów, ale i przygotować się dobrze do mistrzostw świata. Dlatego próbujemy różnych ustawień. Mam świadomość, że to bardzo ważny mecz. Potrzebujemy punktu i trzeba go zdobyć - wyjaśnił.

W meczu z Walią trener Czesław Michniewicz nie będzie mógł skorzystać z kontuzjowanego Arkadiusza Recy i Mateusza Łęgowskiego, który dołączył do reprezentacji młodzieżowej. Poza tym Sebastian Szymański naciągnął mięsień przywodziciela i jego występ z Walią stoi pod znakiem zapytania.

Do kadry wrócił za to Szymon Żurkowski, pauzujący z Oranje za kartki. Poza tym opuścił na chwilę zgrupowanie, bo urodziła mu się córka. - Jest rozważany do gry z Walią - zdradził Michniewicz.

Dlaczego Szczęsnemu puściły nerwy? "Są sytuacje, w których nie ryzykuje się zdrowia rywala" Sobotnia... czytaj dalej » Szkoleniowiec wyjawił, że w meczu z Walią bronić będzie Wojciech Szczęsny. Golkiper narzeka na ból ramienia, ale nie przeszkodzi mu to w występie.

Więcej pozycji dla Lewandowskiego

Z Holandią Robert Lewandowski nie miał żadnej pozycji bramkowej. Michniewicz stwierdził, że trzeba nad tym popracować z Walią.

- Mieliśmy plan, by wypracować pozycje strzeleckie dla Roberta. Martwi nas to, że nie miał sytuacji do oddania strzału. Z Holandią to się nie udało, bo obrońcy, z van Dijkiem na czele, dobrze kryli Roberta. Dlatego nie było dla niego pozycji. Trzeba to zmienić. Inni piłkarze muszą też wziąć ciężar gry na swoje barki - zapewnił selekcjoner.

- W meczu z Holandią nie funkcjonowało wiele rzeczy. Za mało było składnych akcji i pressingu. Można dużo wymieniać. Najgorszy był wynik. Po meczu z Holandią jesteśmy niezadowoleni - wyjaśnił Michniewicz.

- Teraz chcielibyśmy być jak najdłużej przy piłce i wymieniać wiele podań w ataku pozycyjnym. Trzeba szybko przechodzić do kontry. Ważne też będą stałe fragmenty gry. Każdy element jest istotny. Musimy dać sobie szansę na strzelenie gola. Chcemy utrzymać się w Lidze Narodów i mam nadzieję, że ten cel osiągniemy - zakończył trener Biało-Czerwonych.

Niedzielny mecz w Cardiff rozpocznie się o godz. 20.45.

Kadra Polski na mecz z Walią w Lidze Narodów:



Bramkarze: Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn), Łukasz Skorupski (Bologna), Bartłomiej Drągowski (Spezia), Radosław Majecki (Cercle Brugge).



Obrońcy: Jan Bednarek (Aston Villa), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Kamil Glik (Benevento), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Jakub Kiwior (Spezia), Mateusz Wieteska (Clermont), Paweł Dawidowicz (Hellas Verona), Robert Gumny (FC Augsburg).



Pomocnicy: Sebastian Szymański (Feyenoord), Nicola Zalewski (AS Roma), Karol Linetty (Torino), Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab Club), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Mateusz Klich (Leeds), Piotr Zieliński (Napoli), Przemysław Frankowski (RC Lens), Szymon Żurkowski (Fiorentina), Jakub Kamiński (Vfl Wolfsburg), Michał Skóraś (Lech Poznań), Jakub Piotrowski (Łudogorec Razgrad).



Napastnicy: Robert Lewandowski (FC Barcelona), Arkadiusz Milik (Juventus), Krzysztof Piątek (Salernitana), Karol Świderski (Charlotte FC).