Michniewicz: dla pięciu zawodników wprowadziliśmy protokół "Katar"

Mecz z reprezentacją Chile to ostatni sprawdzian Polaków przed rozpoczynającymi się w niedzielę mistrzostwami świata w Katarze.



- Po pierwsze, jest to bardzo ważny mecz. Zawsze jak gra reprezentacja, to jest ważny mecz. Przygotowujemy się do niego najlepiej, jak potrafimy. Na pewno to mecz pod kątem dania szansy tym, którzy w ostatnim czasie grali w klubach. Mamy grupę zawodników, do których jesteśmy przekonani. Grają świetnie w klubach, świetnie w reprezentacji, ale mamy też grupę pięciu zawodników z pierwszego składu z meczu z Walią, którzy w ostatnim czasie mieli dużo problemów z grą - zaczął selekcjoner. Ruszyła sprzedaż biletów na mecz Polska - Chile. Gdzie kupić i jakie są ceny? Polska - Chile w... czytaj dalej »

Na Chile bez Lewandowskiego albo Szczęsnego?

Można się zatem spodziewać gry m.in. Jana Bednarka, Kamila Glika i Szymona Żurkowskiego, na których wcześniej stawiał Michniewicz.

- To też między innymi mecz dla nich, żeby dali sobie i nam odpowiedź, czy w dalszym ciągu możemy na nich liczyć jako zawodników podstawowych, czy będziemy szukać alternatyw. Oczywiście dokonamy sześciu zmian w tym meczu. Będzie też taka grupa pięciu zawodników, która z założenia nie wystąpi w tym spotkaniu. Wprowadziliśmy już dla nich protokół "Katar", stosujemy dla nich specjalne zabiegi cieplne na organizm, ale też jutro na Łazienkowskiej dla nich odbędzie się trening połączony z innymi zajęciami - wyjawił trener.

Michniewicz nie zdradził składu wyjściowej jedenastki. Na pytanie, czy zagrają Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski, odpowiedział: - Myślę, że któregoś z nich możemy się spodziewać. Jutro się dowiecie. Do obiadu wszystko jest ustalone, po obiedzie może się zmienić.

Oglądasz Wideo: tvn24 Michniewicz o meczu z Chile

Wiadomo, że w grupie pięciu zawodników, którzy nie zagrają, jest Michał Skóraś, który przedwcześnie zakończył ostatni ligowy mecz Lecha Poznań. Od 1 do 26. Poznaliśmy numery Polaków na mundial w Katarze Mundial 2022.... czytaj dalej »

- Dbamy, chuchamy i dmuchamy na niego. Na pewno będzie tym zawodnikiem, który nie weźmie udziału w środowym meczu. Chcemy go optymalnie przygotować na piątkowe zajęcia już w Katarze. Dziś i jutro nie będzie trenował z drużyną, tylko indywidualnie - oznajmił selekcjoner.

Mecz z Chile odbędzie się na sześć dni przed pierwszym spotkaniem Biało-Czerwonych na mistrzostwach w Katarze.

- Przeciwnik jest wymagający i odpowiedni na ten moment. Sposób gry Chilijczyków będzie w jakimś stopniu podobny do Meksyku. Ale nie będzie taki sam, bo to są inni piłkarze - podkreślił szkoleniowiec.

Michniewicz: zmiana stadionu spowodowała trochę zamieszania

Pierwotnie środowe starcie miało odbyć się na Stadionie Narodowym. Z powodu usterki dachu tak się jednak nie stanie. Od soboty wiadomo, że piłkarze zagrają na obiekcie Legii Warszawa.

- Zmiana stadionu spowodowała trochę zamieszania, bo w krótkim czasie trzeba było podjąć decyzję, gdzie ten mecz zostanie rozegrany. Ze względów logistycznych musiał on się odbyć blisko Stadionu Narodowego. Ale wiedzieliśmy też, że stadion Legii zakończył funkcjonowanie w tym roku i był poddany renowacji, przygotowaniu do kolejnej rundy, stąd też to boisko będzie bardzo trudne i nikt tego nie ukrywa, ale warunki są, jakie są, musimy to zaakceptować - stwierdził Michniewicz.

Oglądasz Wideo: tvn24 Michniewicz o konieczności gry na stadionie Legii

Dodał, że "stan boiska wprowadził pewne korekty w składzie". - Gdybyśmy grali na Narodowym, to zmian w postaci tych podstawowych zawodników szykowanych na Meksyk byłoby zdecydowanie mniej. A tak z uwagi na to, że ryzyko kontuzji się zwiększyło poprzez to, gdzie gramy, to musimy starać się tego uniknąć - wyjaśnił.

Początek spotkania Polska - Chile w środę o godzinie 18. Relacja na żywo w eurosport.pl.