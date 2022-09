Michniewicz może liczyć na wszystkich piłkarzy przed meczami Ligi Narodów

01.06 | Reprezentacja Polski trenowała na stadionie Śląska we Wrocławiu przed meczem z Walią w Lidze Narodów.

31.05 | Walia z Garethem Bale'm trenowała we wtorek we Wrocławiu przed meczem z Polakami.

Reprezentacja Walii trenowała we Wrocławiu

06.06 | Tymoteusz Puchacz był krytykowany za dośrodkowania po meczu Polska - Walia. Na konferencji prasowej powiedział, co o tym myśli.

07.06.22 | Trener reprezentacji Polski w piłce nożnej Czesław Michniewicz zapowiedział, że jego drużyna w środowym, wyjazdowym meczu z Belgią w Lidze Narodów nie zamierza tylko się bronić. - Liczymy, że jak będziemy wywierać presję na przeciwnika, to wtedy błędy się pojawią - zapowiedział selekcjoner.

Krychowiak: na dzisiaj muszę wrócić do Rosji

Z dość niewygodnym pytaniem musiał zmierzyć po wygranym aż 6:1 meczu z Polską piłkarz gospodarzy Eden Hazard. Jeden z dziennikarzy poprosił go, aby ocenił szansę Biało-Czerwonych w najbliższym spotkaniu z Holandią. Przypomnijmy, Belgowie przegrali kilka dni temu z tą reprezentacją aż 1:4.

09.06 | Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN mówił o podróży Polaków z Brukseli do Rotterdamu.

Kwiatkowski o podróży Polaków do Rotterdamu

13.06 | Czesław Michniewicz powiedział na konferencji prasowej Wojciechowi Szczęsnemu, że może być spokojny o wyjazd na mistrzostwa świata do Kataru.

Michniewicz do Szczęsnego o kadrze na MŚ: Wojtek, ty jedziesz

Reprezentacja Polski na mecze Ligi Narodów. Michniewicz zadbał o niespodzianki Czesław... czytaj dalej » W czwartek Biało-Czerwoni podejmą Holandię, a w niedzielę zagrają na wyjeździe z Walią. Celem Polaków na te spotkania będzie utrzymanie się w najwyższej dywizji Ligi Narodów.



W sumie Michniewicz powołał 30 zawodników: czterech bramkarzy, dziewięciu obrońców, trzynastu pomocników i czterech napastników. Wśród nich jest też trzech debiutantów - Jakub Piotrowski (Łudogorec Razgrad), Michał Skóraś (Lech Poznań) i Mateusz Łęgowski (Pogoń Szczecin).

Michniewicz może liczyć na wszystkich

- Z naszej perspektywy wszyscy są zdrowi - powiedział selekcjoner, odpowiadając na pytanie o stan zdrowia i samopoczucie piłkarzy w kadrze.

- Brakuje jeszcze Karola Świderskiego, który dopiero wylądował z Chicago, Łukasza Skorupskiego i Jana Bednarka. Pozostali zawodnicy są zdrowi, chociaż są też tacy, którzy jeszcze późno w nocy kończyli mecze, jak choćby Piotr Zieliński. Ale jak się wygrywa w Mediolanie z mistrzem Włoch, to sił raczej przybywa - zapewnił trener reprezentacji.

Do czwartkowego meczu może być również gotowy Wojciech Szczęsny, który wraca do gry po kontuzji.

- Miałem okazję z nim porozmawiać. Mówi, że wszystko jest w porządku, trenuje od kilku dni z drużyną i wprawdzie nie grał w ostatnim czasie, ale będzie gotowy do czwartku.

Selekcjoner został również zapytany o to, jaki obecne powołania przed meczami w Lidze Narodów mogą mieć wpływ na wybór ostatecznego składu na mundial.

- Nie zamykamy przed nikim drzwi, zwłaszcza przed piłkarzami, którzy grali już w reprezentacji i byli na dużych imprezach. Tymek (Puchacz - red.) jest takim zawodnikiem, podobnie jest z Jackiem Góralskim. Każdy z nich ma inną historię. Puchacz miał problemy z występami w klubie, choć ostatnio zagrał w meczu pucharowym. Jacek jest po kontuzji, podobnie jest z Bielikiem, liczymy też na Adama Buksę - wymieniał chwilowo nieobecnych w kadrze piłkarzy.

- Jasna sytuacja jest z Moderem, który nie pojedzie na mistrzostwa. Nie zdąży - wyjaśnił selekcjoner.

Przebudowany środek pomocy

Michniewicz został również poproszony o wskazanie miejsc w składzie, w których wymagana jest jeszcze stabilizacja.

- Biorąc pod uwagę skład w jakim graliśmy mecz ze Szwecją, widać, że środek jest nieco inny niż w tamtym spotkaniu. Nie ma Bielika, nie mamy Góralskiego, nie mamy Modera. Potrzebujemy trzech nowych zawodników - przyznał selekcjoner. - Oczywiście jest Grzegorz Krychowiak, którego sytuacja dzisiaj jest zupełnie inna niż w marcu, gdy przyjeżdżał bez meczu w lidze rosyjskiej. Teraz gra w miarę regularnie, tak więc mamy zawodnika w dobrej dyspozycji, głęboko w to wierzę. Pozostałych musimy szukać. Stąd pomysł, by powołać Jakuba Piotrowskiego i mu się przyglądać pod nieobecność Bielika, bo to jest podobny typ zawodnika - stwierdził trener.

- Jest też Karol Linetty, który jest w zupełnie innej sytuacji niż w czerwcu - przypomniał selekcjoner. - Teraz gra w miarę regularnie i ta pozycja się tutaj zmieniła.

- Na pewno środek pola jest dzisiaj wyzwaniem i to, że nie będzie Matty'ego Casha na prawej stronie. Ale to będzie szansa, żeby przyjrzeć się, kto może go ewentualnie zastąpić, gdyby taka konieczność wystąpiła w listopadzie - przyznał Michniewicz.

Polacy w Lidze Narodów

Po czterech kolejkach Ligi Narodów Biało-Czerwoni mają cztery punkty i zajmują trzecie miejsce w 4. grupie dywizji A. W czerwcu Polacy wygrali z Walią 2:1, zremisowali z Holandią 2:2 i dwukrotnie przegrali z Belgią (1:6, 0:1). Do finałowego turnieju Ligi Narodów awansuje zwycięzca grupy, a do niższej dywizji spadnie zespół z czwartego miejsca.