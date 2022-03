Najnowsze informacje w sprawie zdrowia kadrowiczów. Co z Lewandowskim i Piątkiem?

TAK RELACJONOWALIŚMY PONIEDZIAŁKOWĄ KONFERENCJĘ PRASOWĄ

Z trójki naszych reprezentantów największe znaki zapytania dotyczyły Piątka i Żurkowskiego, którzy opuścili ostatnie treningi. Napastnik Fiorentiny miał ranę na wysokości ścięgna Achillesa, która była skutkiem starcia z rywalem podczas czwartkowego meczu towarzyskiego ze Szkocją w Glasgow. W poniedziałek, dzień przed rywalizacją ze Szwedami, wrócił do zajęć z zespołem.

- Tuż przed wyjazdem na konferencję otrzymałem informację od służb medycznych, że Krzysiek ma już założony opatrunek, który zabezpiecza przed infekcją ewentualną na czas treningu. Włożył nogę do buta, także wierzę, że wszystko będzie OK i do północy będziemy mogli zgłosić go do 23-osobowego składu - podkreślił na konferencji prasowej Michniewicz.

Żurkowski zmagał się z kolei z urazem mięśnia przywodziciela. Selekcjoner zaznaczył, że w poniedziałek "wejdzie w trening". Zapewnił również, że w pełni zdrowy jest Lewandowski, który przez kilka dni miał problem z więzadłem pobocznym kolana. W ostatnich dniach był oszczędzany i nie zagrał w spotkaniu towarzyskim w Glasgow ze Szkocją.

- Z Robertem wszystko jest OK. Wczoraj trenował, brał udział w całym treningu. Myślę, że obaj będą w 23-osobowej kadrze na jutrzejszy mecz - zaznaczył Michniewicz.

Już w piątek okazało się, że w finale baraży wykluczony jest występ Bartosza Salamona i Arkadiusza Milika. Obrońca Lecha Poznań opuścił zgrupowanie i wyjechał do Włoch na konsultację medyczną uszkodzonego mięśnia przywodziciela. Z kolei napastnik Olympique Marsylia doznał w Szkocji naderwania mięśnia dwugłowego uda, co wyklucza go z gry na około dwa tygodnie.

Mecz w Chorzowie zaplanowany jest na godzinę 20.45.