Legia Warszawa przywitała Czesława Michniewicza

Ligowa porażka z Górnikiem Zabrze (1:3) w Warszawie przelała czarę goryczy. Właściciel Legii Dariusz Mioduski podjął decyzję o zwolnieniu Vukovicia. Jeszcze zanim do tego doszło, wśród jego następców wymieniało się przede wszystkim Michniewicza.

Wszystkie karty zostały odkryte pod wieczór. Potwierdziły się doniesienia mediów – nowym trenerem Legii został opiekun reprezentacji Polski U-21.

Warszawski klub poinformował, że do listopada br. Michniewicz będzie pełnił obie funkcje – wówczas wygaśnie jego kontrakt z PZPN.

50-letni szkoleniowiec podpisał z Legią dwuletni kontrakt.



Czesław Michniewicz oficjalnie trenerem I drużyny Legii Warszawa.



Fot. @mat_kostrzewa



"Oczekiwania muszą być szybko realizowane"

Zgodę na przejęcie Legii wyraził prezes piłkarskiego związku Zbigniew Boniek.

- Wszystko potoczyło się szybko, znalazłem się przy Łazienkowskiej dzięki ofercie prezesa Mioduskiego i zgodzie prezesa Bońka, za co serdecznie mu dziękuję. Najpierw dał mi szansę zaistnieć w PZPN-ie, teraz pozwolił mi pracować w Legii – czytamy w oświadczeniu Michniewicza zamieszczonym na oficjalnej stronie klubowej.

Vuković nie jest już trenerem Legii. Prezes bał się o Ligę Europy Aleksander... czytaj dalej » - Nie mamy wiele czasu, więc przez najbliższe dni przede wszystkim będziemy starali się jak najlepiej poznać piłkarzy. Liczę na to, że będą omijały nas kontuzje, a zawodnicy, którzy wracają do nas po urazach, jak najszybciej osiągną odpowiednią formę – dodał.

Już w najbliższy czwartek Michniewicza czeka pierwszy sprawdzian. Legia zmierzy się w trzeciej rundzie eliminacji do fazy grupowej Ligi Europy, a jej rywalem będzie albańska Drita Gnjilane. To właśnie obawa o brak awansu do głównej części tych rozgrywek sprawiła, że Vuković pożegnał się z posadą.

- Cieszę się, że jestem w tym miejscu i że będę miał okazję pracować w Legii i wspólnie tworzyć nową historię. Oczekiwania muszą być szybko realizowane, ja jestem gotów wyjść im naprzeciw – podkreślił Michniewicz.

Dwuletni kontrakt

Oprócz meczu z Dritą, jeszcze w tym tygodniu Michniewicza czeka ligowe spotkanie ze Śląskiem Wrocław (niedziela, godz. 17:30). W tabeli PKO Ekstraklasy legioniści plasują się na 7. miejscu po czterech meczach, mając w dorobku sześć punktów. Warszawski zespół broni mistrzostwa Polski.

W przeszłości w roli trenera Michniewicz wywalczył m.in. mistrzostwo Polski (Zagłębie Lubin) i Puchar Polski (Lech Poznań).

Jego asystentem będzie Kamil Potrykus, który od 2017 roku pracował z reprezentacją U-21.