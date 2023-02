Michniewicz na celowniku klubu z Wysp Brytyjskich. "Przylecimy się spotkać"

Zamieszanie z transferem gwiazdy mundialu. "Cyrk najwyższych lotów" Z jednej strony... czytaj dalej » "Michniewicz i asystent Kamil Potrykus poprowadzili Polskę do fazy pucharowej podczas ubiegłorocznych mistrzostw świata w Katarze. To pierwszy od 36 lat przypadek, gdy reprezentacja tego kraju wyszła z grupy na mundialu. Zaledwie trzy miesiące po starciu z późniejszymi zwycięzcami Argentyną i przegranej z finalistami turnieju Francją, Michniewicz jest otwarty na przejęcie Aberdeen" – napisał jeden z największych szkockich dzienników.

Aktualnie Aberdeen poszukuje następcy zwolnionego Jima Goodwina. Choć "Michniewicz i Potrykus oficjalnie nie zgłosili swojej kandydatury, to są otwarci na rozmowy", a sam klub jest zainteresowany zatrudnieniem byłego selekcjonera Biało-Czerwonych.

"Okazja do wypromowania się"

- Jeśli Aberdeen jest zainteresowane, to przylecimy się spotkać. Jeśli mamy szansę, to sądzę, że to byłoby coś dobrego – powiedział Potrykus w rozmowie z "Press & Journal".

- Aberdeen to dobry klub ze wspaniałą historią, który w przeszłości prowadzili niesamowici trenerzy jak Sir Alex Ferguson. To ogromna inspiracja, więc zawsze jest miejsce na rozmowy, jeśli klub rzeczywiście jest zainteresowany - dodał.

- Czesław jest osobą, która chciałaby się spotkać i porozmawiać. Znajdziemy czas i miejsce, by przedyskutować tę sprawę, jeśli nadarzy się okazja. Zobaczymy co się stanie w Szkocji. Sądzimy, że tamtejsza liga jest dobra, stanowi wyzwanie i okazję do wypromowania się – podkreślił Potrykus.

Źródło: Getty Images Kamil Potrykus (z lewej) i Czesław Michniewicz

W dalszej części artykułu asystent Michniewicza wymienia ich najważniejsze dokonania. Ponadto zaznacza, że ich umowy z PZPN "wygasły i nie przedłużyliśmy ich", a "Czesław i ja szukamy czegoś nowego".

W swojej karierze trenerskiej Michniewicz prowadził m.in. Lecha Poznań, Zagłębie Lubin, Legię Warszawa, reprezentację U-21 oraz pierwszą reprezentację Polski.

Aberdeen to czterokrotny mistrz Szkocji, który ostatni tytuł zdobył w 1985 roku. Od tamtej pory trwa nieustanna hegemonia Celticu i Rangers FC.