Szkocja - Polska. Konferencja prasowa Czesława Michniewicza

Matty Cash spodziewa się bitwy ze Szkotami. "Właśnie tego potrzebujemy" Matty Cash... czytaj dalej » Zgrupowanie w Katowicach rozpoczęło się w poniedziałek. Biało-Czerwoni są już po pierwszych treningach pod okiem nowego selekcjonera. W środę przed południem samolotem udali się do Szkocji.

Czy zagra Lewandowski?

- Szkoci zagrają w optymalnym składzie, ale i my chcemy wystąpić w mocnym zestawieniu. Zamierzamy dokonać sześciu zmian. Chcemy, by drużyna przypominała zespół, który zagra w barażach - zapowiedział Michniewicz.

Trener nie dał jasnej odpowiedzi na pytanie, czy w meczu zagra Lewandowski.

- Decyzję podejmiemy w czwartek. Lewandowski będzie na pewno na stadionie. Bierzemy pod uwagę to, by kibice zobaczyli najlepszego piłkarza na świecie. Ale zobaczymy, czy będzie on na boisku, czy wśród zawodników rezerwowych. Na stadionie na pewno będzie. Proszę przekazać kibicom, że te pieniądze, które zapłacili za bilety, nie są pieniędzmi straconymi - powiedział z uśmiechem na twarzy Michniewicz zapytany o występ Lewandowskiego.

Forma Krychowiaka

Selekcjoner przyznał, że od początku przygotowywania koncepcji na finał baraży miał znaki zapytania przy obsadzie dwóch pozycji, a później pojawił się trzeci, dotyczący Grzegorza Krychowiaka.



- Krychowiak był pewniakiem od chwili, gdy wiele lat temu wszedł do tej reprezentacji. Jednak wobec zaistniałej sytuacji, która nas wszystkich zaskoczyła, meczów na pewno mu brakuje. Zagrał dopiero w niedzielę pierwszy mecz w AEK Ateny, zobaczymy, jak będzie się prezentował. Jeśli będzie w formie, to będzie grał w finale baraży, a jak nie, to rozważymy Krystiana Bielika, Jacka Góralskiego czy jeszcze kogoś innego na tej pozycji - tłumaczył trener.

Źródło: Getty Images Czesław Michniewicz podczas konferencji przed meczem Szkocja - Polska

Michniewicz o Ukrainie

Szkoci nie rozgrywają teraz spotkań barażowych, gdyż los skojarzył ich z ogarniętą wojną Ukrainą. Michniewicz był pytany, co sądzi o głosach, że Ukraina powinna dostać coś w rodzaju "dzikiej karty" i niezależnie od wszystkiego zagrać w mundialu.



- Sytuacja jest wyjątkowa, dramatycznie wyjątkowa. To, co dzieje się na Ukrainie, jest niewyobrażalne, nikt z nas się tego nie spodziewał. Każdy ukłon w stronę narodu ukraińskiego i pomoc, której udzielamy Ukrainie jako Polacy, jej najbliższy sąsiad, to ważne sprawy. Nie mam nic przeciwko jako trener, gdyby FIFA zdecydowała, żeby Ukraina dostała taką szansę - powiedział Michniewicz.

Baraże mistrzostw świata

Biało-Czerwoni mieli zagrać 24 marca półfinał barażowy o awans do mistrzostw świata z Rosją w Moskwie, lecz po wykluczeniu reprezentacji tego kraju przez FIFA wygrali walkowerem.

Oglądasz Wideo: tvn24 Cała konferencja Roberta Lewandowskiego przed meczem ze Szkocją

W tej sytuacji zmierzą się w czwartek w towarzyskim spotkaniu ze Szkocją w Glasgow (godz. 20.45). Będzie to debiut Michniewicza na stanowisku selekcjonera.

Pięć dni później rozegrają na Stadionie Śląskim w Chorzowie finałowy mecz barażowy ze zwycięzcą półfinałowej pary Szwecja - Czechy. Jeśli wygrają, zapewnią sobie bilety na mundial w Katarze.