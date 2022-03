Konferencja prasowa reprezentacji Polski - relacja na żywo

Była to ostatnia odpowiedź selekcjonera na poniedziałkowej konferencji. Kolejnej i tej najważniejszej Biało-Czerwoni udzielą we wtorek na boisku w Chorzowie.

16:56

- Myślę, że mamy wszystko, by spełnić nasze marzenia: dobrych piłkarzy i trenera – stwierdził z uśmiechem Michniewicz. – Ale to jest sport. Musimy zrobić wszystko, by osiągnąć jak najlepszy wynik.