Kary za kaszel na boisku. Premier League w strachu

Nowy sezon Premier League wystartuje 12 września. Lista obostrzeń związanych z koronawirusem została rozszerzona w porównaniu do ubiegłej kampanii ligowej. Naruszenie niektórych zasad sanitarnych będzie traktowane przez sędziów na równi z obraźliwymi gestami i surowo karane.

W przygotowanym przez FA dokumencie znalazły się nowe zapisy, mające na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania koronawirusa. Arbitrzy otrzymali od piłkarskich władz dodatkowe uprawnienia, choć to od ich oceny będzie zależało, czy zdecydują się z nich skorzystać.

"Jeśli sędzia ma pewność, że ktoś celowo i z bliskiej odległości kaszlnął w twarz rywala lub któregoś z arbitrów, powinien działać zgodnie z przepisem 12., dotyczącym używania obraźliwego języka lub gestów" - zapisano w nowych wytycznych.

Jak wyjaśniono w komunikacie, zwrócenie się w kierunku innej osoby i umyślne kaszlnięcie, mieści się w definicji gestu, podobnie jak ruch ręką czy prowokacyjny ruch głową.

Do sędziego będzie jednak należała ocena, czy było to działanie celowe. Jeśli tak, wówczas będzie mógł ukarać zawodnika żółtą lub czerwoną kartką, w zależności od incydentu.

Arbitrzy będą również zwracać piłkarzom uwagę, by powstrzymywali się od plucia na boisko. Za to nie przewidziano jednak dodatkowych kar.

Po wielu miesiącach walki z pandemią sportowcy podchodzą do potencjalnego zagrożenia z większą powagą. Jeszcze w marcu Diego Costa kpił z koronawirusa, udając, że kaszle w stronę mijanych dziennikarzy. Teraz podobne gesty będą już surowo karane.