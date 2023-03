Zaspali na eliminacje. Polacy rozbici w Pradze

Lederman: to duży honor być na tej liście

Lederman: to duży honor być na tej liście

22.03 | Brak kamer w szatni, zakaz cofania autokaru - to tylko niektóre z nowych zasad wprowadzonych przez Fernando Santosa, bardzo podobnych, które były w kadrze Adama Nawałki.

68-letni Santos miał otworzyć nowy rozdział w reprezentacji Polski. Przede wszystkim uatrakcyjnić grę, uwolnić potencjał ofensywny, który został poświęcony na rzecz żelaznej, ale siermiężnej defensywy na mundialu w Katarze. Biało-Czerwoni, choć po 36 latach wyszli z grupy, w opinii ekspertów byli uznawani za najbrzydziej grającą drużynę w turnieju.

Na oczekiwane zmiany trzeba będzie jeszcze poczekać. Portugalczyk wpisał się w ponury obraz selekcjonerskich debiutów. Tak jak jego poprzednicy w XXI wieku nie potrafił wygrać pierwszego meczu.

Już od początku zgrupowania nie miał łatwego życia. Jego wybrańcy masowo wypadali z powodu kontuzji (niezdolny do gry jest między innymi obrońca Bartosz Bereszyński). Trenera mogła martwić forma Roberta Lewandowskiego, nieskutecznego od ponad 300 ligowych minut w Barcelonie. Santos mógł też przekonać się, że temat premii za awans do 1/8 finału MŚ (obiecanej przez premiera Mateusza Morawieckiego, nieoficjalnie padały kwoty między 30 a 50 mln zł, ale ostatecznie pieniędzy nie wypłacono) wciąż wywołuje ogromne emocje. Czwartkową przedmeczową konferencję prasową Lewandowski zaczął więc od przeprosin, że jako kapitan "nie powstrzymał we właściwym momencie tych wydarzeń".

W piątkowy wieczór w Pradze doszły kolejne problemy. W zasadzie spadały lawinowo.

Polacy zagubieni

Nie minęła pierwsza minuta, a Polacy już przegrywali. Pogubili się obrońcy, Ladislav Krejci dopadł do piłki wyrzuconej z autu przez Vladimira Coufala i było 0:1. Wojciech Szczęsny nie zdołał odbić strzału głową czeskiego pomocnika, na co dzień reprezentującego barwy Sparty Praga.

Wydawało się, że gorzej rozpocząć spotkania nie można. A jednak. Natchnieni gospodarze popędzili z kolejnym atakiem. Tym razem lewym skrzydłem, z którego David Jurasek precyzyjnie dośrodkował do Tomasa Cvancary. Napastnika Sparty Praga, który debiutował w kadrze, nie zdążył powstrzymać Jakub Kiwior.

3. minuta, 0:2. Katastrofa.

Źródło: Newspix Tomas Cvancara (numer 19) cieszy się z gola

Nasza defensywa była zdezorientowana i rozbita. Na domiar złego w 9. minucie doszło do przymusowej zmiany, bo kontuzji doznał Matty Cash (nie dogonił Juraska przy straconej bramce). Na prawej obronie zastąpił go Robert Gumny.

Polacy mieli problem z wymienieniem choćby kilku podań. W końcu w minucie 20. sklecili akcję, zainicjowaną przez Lewandowskiego, po której groźnie uderzył Przemysław Frankowski. To był jednak incydent, bo goście wcale nie odzyskali pewności siebie.

Brakowało im pomysłu, by zaskoczyć dobrze zorganizowanych rywali. Znamienne było więc nie rozegranie piłki, a strzał z dystansu autorstwa Piotra Zielińskiego z 36. minuty. Niecelny, rzecz jasna. Celna okazała się próba z minuty 41. Karola Linettego, kolejnego ze środowych pomocników.

Z kolei Czesi mogli zakończyć pierwszą połowę tak jak ją zaczęli. Nieczujący żadnej tremy Cvancara znów uciekł polskim obrońcom, ale jego strzał, a po chwili dobitkę spektakularnie zatrzymał Szczęsny.

Gol na otarcie łez

Gorzej być nie mogło. Santos od razu po przerwie dokonał dwóch zmian. Biegającego po lewej stronie defensywy Michała Karbownika zastąpił Michał Skóraś, a za defensywnego pomocnika Krystiana Bielika wszedł napastnik Karol Świderski. Korekty w ustawieniu niewiele dały. Polacy co prawda przejęli piłkę, ruszali się jakby żwawiej, ale nie potrafili rzucić się do gardeł Czechów.

Gospodarze nie forsowali zaś tempa. Mieli mecz pod kontrolą, zdając sobie sprawę, że w ten sposób nieuchronnie zbliżają się do cennego zwycięstwa nad faworytem grupy E.

Co nie znaczy, że kompletnie porzucili próby ataku. Dlatego w 64. minucie jeszcze upiększyli wynik. Na 3:0 trafił, wykorzystując kolejne złe ustawienie gości w obronie, Jan Kuchta.

Honor Polaków nieco uratował rezerwowy Damian Szymański (zastąpił Linettego). Jego bramka po sporym zamieszaniu w polu karnym padła w 87. minucie. Zdecydowanie za późno.

Źródło: PAP/Leszek Szymański Polacy zasłużenie przegrali w Pradze

W drugim piątkowym spotkaniu grupy E Mołdawia zremisowała u siebie z Wyspami Owczymi 1:1.

W poniedziałek Polacy rozegrają drugi mecz w kwalifikacjach Euro 2024. Ich rywalami w Warszawie będą Albańczycy.

Czechy - Polska 3:1 (2:0)

Bramki: Krejci (1.), Cvancara (3.), Kuchta (64.) - Damian Szymański (87.)

Czechy: Jiri Pavlenka – Tomas Holes, Jakub Brabec, Ladislav Krejci – Vladimir Coufal (71. David Doudera), Alex Kral, Tomas Soucek, David Jurasek (89. Jaroslav Zeleny) – Tomas Cvancara (65. Mojmir Chytil), Adam Hlożek (89. Vaclav Cerny), Jan Kuchta (71. Antonin Barak).

Polska: Wojciech Szczęsny – Matty Cash (9. Robert Gumny), Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Michał Karbownik (46. Michał Skóraś) – Przemysław Frankowski, Krystian Bielik (46. Karol Świderski), Piotr Zieliński, Karol Linetty (77. Damian Szymański), Sebastian Szymański (65. Nicola Zalewski) – Robert Lewandowski.