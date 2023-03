"Wie, jak rozmontować rywali". Portugalczycy przyglądają się debiutowi Santosa

Dziennikarz CNN Portugal Paulo Pereira nie ma wątpliwości, że Santos - pomimo kilku kontuzji w polskiej kadrze - wyłoni najbardziej optymalny skład na spotkanie w Pradze, czyli "zawodników najbardziej pasujących mu do koncepcji gry".



Kruszy się kadra Santosa. Pomocnik opuścił zgrupowanie Fernando Santos... czytaj dalej » - Santos jest bardzo dobrze zorganizowanym selekcjonerem, poukładanym, a jednocześnie bardzo zaangażowanym w swoją pracę - powiedział Pereira, który uważa, że faworytem tego starcia są Polacy i to właśnie oni zwyciężą w Pradze.

Dobrze zna Czechów

Odnotował, że przed zgrupowaniem nowy selekcjoner zapewniał, że dobrze zna najbliższych rywali Polaków, co jego zdaniem może oznaczać, że Portugalczyk ma już "plan wygrania z Czechami".



- Santos rzadko wypowiada się z taką stanowczością. Jeśli zrobił to przed meczem z Czechami, to znak, że wie, jak rozmontować rywali Polaków - ocenił.



Pereira przypomniał, że w ubiegłym roku jako szkoleniowiec Portugalii dwukrotnie "rozpracował" Czechów w meczach Ligi Narodów, z czego w Pradze zwyciężył ze swoimi podopiecznymi aż 4:0.



Portugalski dziennik "O Jogo" oraz telewizja TVI odnotowują, że w zespole Polski brakuje dwóch jego dotychczasowych filarów: Kamila Glika oraz Grzegorza Krychowiaka. Doświadczony obrońca jest kontuzjowany, ale absencję pomocnika uznają za "dużą niespodziankę".



Lizbońska stacja jest co do Polaków dobrej myśli, choć zaznacza, że Santos trafia w swoim inauguracyjnym spotkaniu na potencjalnie najsilniejszego rywala. Wierzy jednak, że "strategia opracowana przez portugalskiego trenera przyniesie efekty".

Źródło: PAP/EPA Polacy trenowali pod okiem nowego trenera Fernando Santosa

Przypomina, że Santos już krótko po styczniowej prezentacji jako selekcjonera Biało-Czerwonych zamieszkał w Polsce, gdzie regularnie pojawia się na meczach ligowych. Owocem tej pracy, jak zauważa TVI, jest powołanie do kadry Bena Ledermana z Rakowa Częstochowa oraz Bartosza Salamona z Lecha Poznań.



Podporą kadry na Czechy i Albanię, jak odnotowują portugalscy dziennikarze, będzie jednak Robert Lewandowski. "Tu nie ma żadnej niespodzianki" - uważa stołeczna stacja SportTV.



Przypomina, że dla polskiego napastnika miniona niedziela była bardzo pracowita z powodu prestiżowego El Clasico jego Barcelony z Realem Madryt (2:1), a do tego zakończył on mecz z zakrwawioną stopą.

Początek meczu Czechy - Polska 0 20.45. Relacja w eurosport.pl.

