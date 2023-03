"Zmora". Czesi boją się gestu Lewandowskiego

Dziennik "Mlada Fronta Dnes" przypomina gesty, jakie wykonuje polski napastnik po trafieniach do bramki przeciwnika.

"Z uśmiechem na na twarzy podbiega do linii bocznej lub do rogu boiska, zatrzymuje się, zgina łokcie i zderza pięści. Ten oryginalny i nieco tajemniczy gest wymyślił dla swojej córki Klary, która podobno w wieku dwóch lat wykonywała właśnie taki ruch. Brzmi to jak dziecinna zabawa, ale oznacza coś złego dla przeciwnika" - napisano w internetowym wydaniu gazety.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski ma strzelać gole dla Polski w Pradze

"Takie świętowanie goli jest dla nas jak senna zmora" - dodano i podkreślono, że w jego przypadku nie ma znaczenia, że zbliża się do 35. roku życia.



Lewandowski: dla nas to nowe rozdanie Mecz z Czechami... czytaj dalej » Podkreślono, że "jeżeli naszej reprezentacji na starcie kwalifikacji Euro 2024 grozi jakieś niebezpieczeństwo, to właśnie z jego strony", a jeżeli Czesi chcą myśleć o punktach w meczu z Polską, to warunkiem jest powstrzymanie gracza Barcelony.

Lewandowski na okładce

Także "Blesk" przynosi fotografię Lewandowskiego z numerem 9 na koszulce, opatrzoną tytułem: "Uwaga! To jest ten numer".



Gazeta przestrzega przed strzałami Polaka na czeską bramkę, ale zauważa, że ostatnio "nie wychodzą mu one tak dobrze jak zwykle".



Cytowany przez dziennikarzy trener czeskiej kadry Jaroslav Silhavy podkreśla jednak, że polski zespół ma więcej świetnych graczy. - Dlatego to Polska jest słusznie największym faworytem grupy - przypomina się wypowiedź czeskiego selekcjonera z czwartkowej konferencji prasowej.



"Polska piłkarska krew płynie w pięciu najlepszych ligach Europy. Porównanie reprezentacji na starcie kwalifikacji przemawia na korzyść 16:6" - napisał "Blesk", zaznaczając, że Czesi mają tylko sześciu przedstawicieli grających na co dzień poza rodzimą ligą.

Przypomniał też tzw. aferę premiową w polskiej kadrze i fakt, że niektórzy piłkarze mieli z tego powodu ze sobą nie rozmawiać.

Trener czeskiej reprezentacji dziennikowi "Lidove Noviny" powiedział, że przed meczem jest optymistą. - Wierzę, że przewaga jest po naszej stronie. Jestem Czechem, znam dobrze chłopaków, a Polacy ze swoim trenerem dopiero się zgrywają - przyznał Silhavy.



Na postać nowego szkoleniowca Biało-Czerwonych zwrócił uwagę także dziennik "MFD", który napisał: "Cała Polska oczekuje ofensywnego widowiska, ale jest pytanie, czy to właśnie Fernando Santos, namiętny palacz i inżynier, będzie tym, który głośno krzyknie: "Do ataku!" - podsumowała gazeta.



Początek spotkania o godz. 20.45.