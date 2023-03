Fernando Santos o stresie przed debiutem. "To odpowiedzialność"

Kadrowicze przylecieli do Pragi w czwartek niedługo przed konferencją. Selekcjonerski debiut Santosa odbędzie się w piątkowy wieczór (godz. 20:45).

Konferencja Fernando Santosa

Zaskakujący początek konferencji Polaków. "Przepraszam kibiców" Ostatnia... czytaj dalej » Portugalski trener rozpoczął spotkanie z dziennikarzami od pochwał skierowanych pod adresem swoich podopiecznych.

- Natrafiłem w kadrze na fantastyczną atmosferę, zawodnicy byli bardzo zmotywowani i cieszący się grą - powiedział Santos. - Próbowali dopasować się do moich nowych pomysłów. Pracowaliśmy nad tym przez ostatnie dni. Zawodnicy próbowali wszystko zrozumieć. Jestem przekonany, że przed nami fantastyczne spotkanie. Choć mamy świadomość, że przed nami trudny rywal. Jesteśmy na to gotowi - zapewnił.

Kontuzje nie przeszkodzą

Z powodu kontuzji zgrupowanie Polski musieli opuścić Bartosz Bereszyński, Kamil Piątkowski i Kacper Kozłowski. W ich miejsce pojawili się Bartosz Salamon i Tymoteusz Puchacz.

- Kontuzje to normalna rzecz - stwierdził Santos. - Dlatego powołujemy wielu zawodników. Kozłowski nawet z nami nie trenował. To część gry. Dobrze by było mieć wszystkich do dyspozycji, ale nie wpłynie to na mecz z Czechami. Poziom piłkarzy jest bardzo podobny. W głowie mam 99 procent wyjściowego składu. Jeśli ktoś nie wystąpi, to trudno. Zagra jedenastu zawodników, którym ufam. Rezerwowi też będą gotowi. Na tym się skupmy - poprosił.

Źródło: PAP/EPA Fernando Santos liczy na wygraną w meczu z Czechami

Czesi są mocni

Czesi z planem na Polskę. "Wierzę, że będziemy ich nękać" Dla obu... czytaj dalej » Santos został spytany, czy denerwuje się przed debiutem z Biało-Czerwonymi w meczu z Czechami.

- Wszyscy trenerzy muszą się stresować przed meczami. Taka jest to praca. Ten debiut to odpowiedzialność. Polska to inny kraj i nowy etap w moim życiu. Zawodnicy też mają takie poczucie. Musimy stres zamienić w coś pozytywnego, żebyśmy nie mieli obaw czy strachu. Ale jeśli zamienimy go w wiarę i motywację, to wszystko będzie pozytywnie - analizował.

Santos ocenił też wartość piłkarskiej reprezentacji Czech.

- To silny rywal z mocną linią ofensywną - ocenił selekcjoner. - Kiedy mają piłkę, to szybko przechodzą do kontrataku. Czesi mają bardzo dobrych zawodników. Szybko reagują po stracie piłki. Powinniśmy skupić na ich stałych fragmentach. Musimy uwierzyć w to, że jako Polska jesteśmy w stanie zdominować grę. Trzeba zagrać z szacunkiem dla rywala, ale tak, jak my chcemy. Musimy zagrać z pasją i wiarą w siebie. Jeśli tak będzie, to wierzę, że możemy wygrać - zakończył Santos.

Dwa najbliższe mecze

Biało-Czerwoni zagrają w marcu jeszcze jeden mecz eliminacji. W poniedziałek w Warszawie podejmą Albanię. Oprócz tych drużyn ich rywalami w grupie są również niżej notowane Wyspy Owcze i Mołdawia.