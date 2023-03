Czesi w euforii po meczu z Polską. "Młoda reprezentacja zmiotła faworyta"

Lederman: to duży honor być na tej liście

22.03 | Brak kamer w szatni, zakaz cofania autokaru - to tylko niektóre z nowych zasad wprowadzonych przez Fernando Santosa, bardzo podobnych, które były w kadrze Adama Nawałki.

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ CZECHY - POLSKA W EUROSPORT.PL

Lewandowski: zimny prysznic, w każdym meczu będzie walka Robert... czytaj dalej » "Czeska reprezentacji w ciągu zaledwie 130 sekund odfajkowała to najważniejsze zadanie w europejskich kwalifikacjach: pokonać u siebie Polskę" - napisali dziennikarze gazety "Mlada fronta Dnes".

Pierwsze 130 sekund meczu, podczas których gospodarze wbili dwa gole, nazwali "nieznanym dotąd w historii huraganem".

Podkreślili, że oczekiwania były skromniejsze. Ich zdaniem trener reprezentacji Czech Jaroslav Szilhavy znalazł właściwą receptę na "szybką śmierć" najważniejszego konkurenta w grupie: bardzo odważny skład, ogromne tempo i sprint do każdej piłki.

Lewandowski zamknięty przez czeską obronę

"Polacy drapią się w głowę. W styczniu kupili ponurego trenera Santosa, który między innymi doprowadził Portugalczyków do europejskiego złota. Teraz nie wiedzą po co. Tego nie wiedział także Santos" - oceniła "Mlada fronta Dnes" i skonstatowała, że do tej pory czeski trener drużyny narodowej Szilhavy uchodził za "konserwatystę", ale tym razem zaryzykował, podejmując odważne decyzje.

Szczęsny nie gryzie się w język. "Dużo gorzej zagrać nie można" Wojciech Szczęsny... czytaj dalej » "Kapelusze z głów" - napisała gazeta.



"Lidove noviny", inna ogólnokrajowa gazeta, podkreśliła "rakietowy start" w kwalifikacjach mistrzostw Europy. "Po dwóch golach Czesi kontrolowali grę. W nieskrępowany sposób powalili najgroźniejszego z rywali" - komplementowała.



Poświęcony wydarzeniom sportowym portal iSport dziennika "Blesk" zauważył, że Robert Lewandowski został zamknięty przez czeską obronę i mógł strzelać tylko z daleka.

"Czesi mieli za zadanie obronić się przed atomową bombą w polskim ataku… Udało się. Lewy był w Pradze mało widoczny - także on był pod wrażeniem nieprawdopodobnego początku spotkania" - podsumował iSport.

Źródło: PAP/Leszek Szymański Czesi zasłużenie pokonali w Pradze Polaków

Czechy - Polska 3:1 (2:0)

Bramki: Krejci (1.), Cvancara (3.), Kuchta (64.) - Damian Szymański (87.)

Czechy: Jiri Pavlenka – Tomas Holes, Jakub Brabec, Ladislav Krejci – Vladimir Coufal (71. David Doudera), Alex Kral, Tomas Soucek, David Jurasek (89. Jaroslav Zeleny) – Tomas Cvancara (65. Mojmir Chytil), Adam Hlożek (89. Vaclav Cerny), Jan Kuchta (71. Antonin Barak).

Polska: Wojciech Szczęsny – Matty Cash (9. Robert Gumny), Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Michał Karbownik (46. Michał Skóraś) – Przemysław Frankowski, Krystian Bielik (46. Karol Świderski), Piotr Zieliński, Karol Linetty (77. Damian Szymański), Sebastian Szymański (65. Nicola Zalewski) – Robert Lewandowski.