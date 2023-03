"Skandaliczne ceny" biletów na mecz Polaków w Pradze

Lederman: to duży honor być na tej liście

Jak pisze w piątkowy poranek dziennik "Blesk", bilety na mecz zostały wyprzedane, ale spóźnialscy wciąż mają szansę zobaczenia go na żywo. Tyle że jest to bardzo droga opcja.

Lewandowski: dla nas to nowe rozdanie Mecz z Czechami... czytaj dalej » "Federacja tradycyjnie nie kontroluje sprzedaży biletów i są one dostępne na czarnym rynku. Tylko ich cena jest ponad trzykrotnie wyższa. Bilety, które trafiły do sprzedaży za 590 koron czeskich (niespełna 120 złotych), są dostępne u oszustów za skandaliczne dwa tysiące koron czeskich (około 400 złotych)" - piszą czescy dziennikarze.

Mają świadomość siły Polaków, piszą o "aferze premiowej"

Czesi w tym samym artykule zauważają dużą dysproporcje piłkarską między drużynami, które zmierzą się wieczorem na Fortuna Arenie w Pradze. Jak podkreślają, selekcjoner Polaków Fernando Santos powołał aż 16 zawodników z pięciu czołowych lig europejskich, podczas gdy Czesi takich graczy mają tylko sześciu.

Przypominają jednak przy tym, że "polskie gwiazdy nie rozmawiały ze sobą z powodu pieniędzy za zeszłoroczny mundial". Przywołują przy tym niedawny wywiad Łukasza Skorupskiego dotyczący tzw. afery premiowej.

W rozmowie z CTK selekcjoner Czechów Jaroslaw Silhavy nazwał Polaków "jednym z faworytów do awansu". - Polska to bardzo mocna drużyna. Oczywiście największą gwiazdą jest Robert Lewandowski, to na pewno. Wszyscy widzowie na niego czekają, ale nie tylko o niego chodzi. Są inni jak Piotr Zieliński czy Wojciech Szczęsny. Mógłbym wymieniać dalej. Myślę, że Polska słusznie jest faworytem grupy - podkreślił.

Mecz Czechy - Polska w eliminacjach Euro 2024 w piątek o godzinie 20.45. Wynik i relacja na żywo w eurosport.pl.