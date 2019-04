Liverpool wykonał plan. Do Porto pojedzie z zaliczką

We wtorek Liverpool rozpocznie walkę o półfinał Ligi Mistrzów. Ćwierćfinałowym rywalem The Reds będzie FC Porto. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane na Anfield, rewanż odbędzie się 17 kwietnia.

Dla portugalskiego zespołu była to okazja do rewanżu za 1/8 finału ubiegłego sezonu, kiedy w pierwszym meczu przegrał u siebie aż 0:5, a hat-trickiem popisał się wówczas Sadio Mane. Spotkanie na Anfield było już tylko formalnością (zakończyło się bezbramkowym remisem).

Zepchnięci do obrony

Tym razem to właśnie w Anglii rozegrany został pierwszy mecz. Gospodarze szybko ruszyli do ataku, chcąc wypracować sobie solidną zaliczkę przed rewanżem. Już pierwsza dogodna sytuacja przyniosła im gola. W 5. minucie Mane odegrał piłkę w pole karne do Roberto Firmino, który wycofał ją do Naby'ego Keity, a ten po rykoszecie obrońcy pokonał Ikera Casillasa. 1:0.

Źródło: EPA/PETER POWELL Keita strzela, Casillas zmylony

Na tym The Reds nie chcieli poprzestać. Prowadzenie chwilę później mógł podwyższyć Firmino jednak strzał Brazylijczyka z ostrego kąta zablokował obrońca Eder Militao. Potem hiszpańskiego bramkarza próbował zaskoczyć jeszcze wszędobylski Mohamed Salah. Zwłaszcza jego druga próba była wyborna.

Egipcjanin urywał się obrońcom po fatalnym podaniu Tiquinho Soaresa. W sytuacji sam na sam strzelił jednak tuż obok bramki. To co nie udało się jemu, udało Firmino. W 26. minucie kapitalnym podaniem do Trenta Alexandra-Arnolda popisał się Jordan Henderson. Obrońca gospodarzy idealnie wyłożył piłkę do Brazylijczyka, który z najbliższej odległości dopełnił dzieła. 2:0.

Źródło: EPA/PETER POWELL Firmino nie mógł się pomylić

Smoki otrząsnęły się dopiero po tym ciosie. W doskonałych sytuacjach dwukrotnie znalazł się Moussa Marega, ale Alisson Becker dwa razy nie dał się pokonać. Przy pierwszej sędzia skorzystał jeszcze z systemu VAR, czy aby Alexander-Arnold nie dotknął piłki ręką we własnym polu karnym. Ostatecznie arbiter nakazał grać dalej.

Źródło: EPA/PETER POWELL Marega miał swoje szanse

Niewykorzystane szanse szybko mogły się zemścić. Mogły, gdyby Firmino miał lepiej nastawiony celownik. Z woleja uderzył jednak na wiwat. Do przerwy wynik nie uległ już zmianie.

Kontrola

Drugą połowę gospodarze zaczęli tak jak pierwszą, pokazując kto tu będzie rządził. I szybko strzelili gola, a konkretnie uczynił to Mane po podaniu Hendersona. Sędzia nie uznał bramki, twierdząc że Senegalczyk był na pozycji spalonej. Powtórki pokazały, że faktycznie minimalny, ale był.

Źródło: EPA/PETER POWELL Mane pokonał Casillasa, ale sędzia nie uznał gola

Ataki The Reds nie ustawały, choć już nie były tak intensywne jak w pierwszej części. Portugalczycy ograniczali się do kontrataków. Marega dochodził do sytuacji, ale żadnej nie potrafił zamienić na gola. Podobnie jak piłkarze gospodarzy.

Rewanż odbędzie się 17 kwietnia na Estadio do Dragao. Ekipie Nuno Espirito Santo trudno może być odrobić straty.

Ćwierćfinały Ligi Mistrzów:



wtorek, 9 kwietnia

Tottenham Hotspur - Manchester City 1:0 (0:0)

Liverpool - FC Porto 2:0 (2:0)



środa, 10 kwietnia

Manchester United - Barcelona (21.00)

Ajax Amsterdam - Juventus (21.00)